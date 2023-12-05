الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عرض فيلم "العنصرية" ضمن فعاليات أسبوع السينما الفلسطينية

بوستر
بوستر

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وضمن الفعاليات التي تقيمها الوزارة للتضامن مع القضية الفلسطينية، يُعرض اليوم في تمام الساعة السادسة مساء الفيلم الوثائقي الطويل "العنصرية"، إخراج فايق جرادة، ضمن فعاليات "أسبوع السينما الفلسطينية"، ويقام من قِبَل المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور حسين بكر، وقطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، في سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية في القاهرة.

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ويعقب عرض الفيلم ندوة يديرها الناقد السينمائي، أسامة عبدالفتاح، بحضور المخرج فايق جرادة.

"شيرين أبو عاقلة" يفتتح ثاني أيام أسبوع السينما الفلسطينية
 

وانطلقت، مساء أمس، فعاليات اليوم الثاني من "أسبوع السينما الفلسطينية"، وقام بتنظيمه كل من المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور حسين بكر، وقطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية. 

جاء ذلك بحضور عدد كبير من السينمائيين والنقاد والإعلاميين، الذين أشادوا بجودة الفيلم وما يناقشه من قضايا واقعية، وخلال الفعالية تم عرض الفيلم الوثائقي الطويل "شيرين أبو عاقلة"، إخراج "معن سمارة" ومدته ٦٠ دقيقة، وعقب عرض الفيلم أقيمت ندوة أدارها الكاتب الصحفي أيمن الحكيم، واستضاف خلالها مدير التصوير د. محسن أحمد.

يذكر أن الفعاليات قامت بتقديمها وإعدادها فنيًا الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي المشرف على النشاط السينمائي بصندوق التنمية الثقافية، وتستمر فعالياته يوميًا، حيث تختتم يوم الجمعة الموافق ٨ ديسمبر.

34 عام علي افتتاح دار الأوبرا المصرية احتفالات دار الاوبرا المصرية الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية المركز القومي دار الأوبرا المصرية تعرف علي فعاليات دار الأوبرا المصرية بساحة دار الأوبرا المصرية

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