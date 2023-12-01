أحمد داود يبدأ تصوير "الهوى سلطان"

أعلن النجم أحمد داود عن انطلاق تصوير فيلمه "الهوى سلطان" وتشاركه في البطولة منة شلبي.



ويعتبر الفيلم هو العمل السينمائي الثاني الذي يجمع داود ومنة بعد تعاونهما في "الماء والخضرة والوجه الحسن".

يأتي ذلك بعد تصدر فيلمه "يوم 13" شباك التذاكر طوال فترة عرضه في السينمات؛ ليحصد إيرادات تقترب من 35 مليون جنيه مصري.

أحمد داود يبدأ تصوير فيلم "الهوى سلطان"

فيلم الهوى سلطان يشارك في بطولته منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.

أحداث فيلم "الهوى سلطان"



وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ويجسد أحمد داود خلاله شخصية مهندس ويعيش قصة حب مع منة شلبي، كما يعرض لأحمد داود الآن مسلسل "زينهم" والذي يستمر في تصدر المركز الأول في قائمة الأكثر مشاهدة على منصة Watch it منذ بداية عرضه، المسلسل من إخراج يحيى إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبدالملك وإنتاج شركة أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وبطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبوضيف.