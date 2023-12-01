الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ناهد صلاح عن اتفاقية الـ1000 حلقة دراما باللغة الهندية: مصر رائدة الفنون

المتحدة
المتحدة

قالت الناقدة ناهد صلاح، إن خطوة إبرام الاتفاقية الأولى لتوزيع وعرض 1000 حلقة دراما تليفزيونية مصرية باللغة الهندية في جميع أنحاء العالم، جيدة للغاية وتعود بالكثير من المنافع على مصر وأعمالها المختلفة التي أصبحت تصل لكل العالم بفضل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والأمر نقلة تمثل انفتاحا كبيرا على الأسواق الفنية الأجنبية.

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وأضافت صلاح لـ"الدستور": “من المفيد أن تكون أعمالنا واصلة إلى كل العالم، وهذا بمثابة جسر تواصل بين المجتمع المصري والهندي، وللعلم السوق الهندي هو سوق واسع وكبير ولا بد أن نتواصل معهم بشكل أو بآخر، فنحن نشاهد أعمالهم منذ سنوات مثلها مثل الأعمال المكسيكية والتركية وغيرها، ونحن علمنا عن هذه المجتمعات دون أن نسافر إليها، لذا لا بد أن يعلم هؤلاء معن مصر وعادتها وتفاصيلها، وهو أمر جيد للغاية، فمصر هي مهد للفنون، كما أن هذه الخطوة تستحق التحية كثيرا لكل من ساهم في توفيرها بهذا الشكل إلى كل العالم”.

واختتمت قائلةً: "إضافة إلى توزيع أعمالنا في أسواق أخرى غير الهند في العالم، هذا يعد أمر رائع للانتشار والترويج لأعمالنا الدرامية سواء مسلسلات أو أفلام".

توزيع وعرض 1000 حلقة دراما تليفزيونية باللغة الهندية في جميع أنحاء العالم

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الخميس، عن إبرام الاتفاقية الأولى لتوزيع وعرض 1000 حلقة دراما تليفزيونية باللغة الهندية في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي سيفتح أسواقًا جديدة للدراما المصرية، ويسهم في انطلاق الفن المصري والوصول به إلى آفاق أبعد في الانتشار والتأثير.

ويعد الاتفاق بداية لتعاقد كبير في مجال صناعة الدراما والسينما مع الشركة الهندية سوبركلاستر برودكشن لتوزيع الأعمال المصرية باللغة الهندية في جميع أنحاء العالم.

وتم توقيع الاتفاق اليوم بين عمرو الفقي، العضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والسيد شهاب الدين شودري.

الشركة المتحدة للخدمات إطلاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اسهامات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في دعم الفن المصري

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