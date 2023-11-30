إلهام شاهين عن اتفاقية الـ1000 حلقة دراما باللغة الهندية: شكرا "المتحدة"

أعربت الفنانة إلهام شاهين عن فخرها الشديد بتعاون الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع دولة الهند بعرض 1000 حلقة من الدراما المصرية بلغتهم.

وأضافت “إلهام” في تصريح لـ"الدستور"، أن الهند دولة متقدمة فنيًا، وشهدت تطورا كبيرا من الأجيال الجديدة في ممثلينهم، والذين شاركوا في أعمال سينمائية عظيمة وتلفزيونية رائعة، موجهة الشكر لعمرو الفقي، العضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على هذا التعاون الذي وصفته بالمميز، مشيرة إلى أنه يعتبر فتح أبواب كثيرة في مجال العمل الصناعة الفنية.

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الخميس، عن إبرام الاتفاقية الأولى لتوزيع وعرض 1000 حلقة دراما تليفزيونية باللغة الهندية في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي سيفتح أسواقًا جديدة للدراما المصرية، ويسهم في انطلاق الفن المصري والوصول به إلى آفاق أبعد في الانتشار والتأثير.

ويعد الاتفاق بداية لتعاقد كبير في مجال صناعة الدراما والسينما مع الشركة الهندية سوبركلاستر برودكشن لتوزيع الأعمال المصرية باللغة الهندية في جميع أنحاء العالم.

وتم توقيع الاتفاق اليوم بين عمرو الفقي، العضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والسيد شهاب الدين شودري.