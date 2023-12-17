الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كرات شجرة الميلاد.. أسعار تبدأ من 5 جنيهات لزينة الكريسماس

بابا نويل
بابا نويل

استعدت المحال التجارية إلى بدء موسم الاحتفال بعيد الميلاد، إذ تكدست بهدايا عيد الميلاد ودمى بابا نويل ورجل الثلج، والحلوى، والكرات والنجوم، وكأنهم جميعًا يحتفلون بعيد الميلاد، وبدء العام الجديد 2024.
 

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حرص أصحاب المحال التجارية على شراء السلع والأدوات الخاصة بتجهيزات عيد الميلاد، وطرحها لبدء الاحتفالات بعيد رأس السنة الميلادية، والذي يبدأ الاحتفال به خلال الأيام القليلة الماضية.

التفت أنظار الجميع حول شجرة الكريسماس، وزينتها، والتي بدأت المحال التجارية بطرحها بكميات كبيرة جدًأ؛ لتلبية احتياجات المواطنين من زينة عيد الميلاد.

في هذا الإطار التقت «الدستور» أحد اصحاب المحال التجارية الذين جهزوا المحال التجارية لموسم رأس السنة للوقوف على أهمية زينة شجرة الكريسماس، والتكلفة الفعلية لها.

قال عاطف عبدالكريم، أحد أصحاب المحال التجارية في منطقة النزهة التابعة لمحافظة القاهرة، لـ «الدستور» إنه جهز المحل الخاص به ووفر به كافة اللوازم والاحتياجات التي يقبل عليها المواطنون خلال استعدادهم لبدء العام الجديد 2024.

أوضح «عبدالكريم» أن أبرز الزينة التي يقبل عليها المواطنون خلال التجهيز للاحتفال بالكريسماس، هي الأنوار، والرسومات، والشجر، والنجوم، والكرات، والهدايات ودمى بابا نويل، ورجل الثلج، والحقائب الحمراء، وزي بابا نويل، وصناديق الهدايا، والشموع.

أكد أحد أصحاب المحال التجارية في منطقة النزهة التابعة لمحافظة القاهرة، لـ«الدستور» أن أصحاب المواطنين يقبلون بشكل كبير على التجهيز لاحتفالات الكريسماس، مشيرًا إلى أن كل شخص يجهز شجرة عيد الميلاد بالألوان والأشياء التي تحلو له، وتناسب امكانياته المادية.

استكمل أن هناك كرات وزينة لعيد الميلاد تبدأ من 5 جنيهات، وتصل لـ 100 جنيه، وشجر الكريسماس يبدأ من 100 جنيه ليصل إلى 2800 جنيه، مضيفًا: «المصريين بيحبوا الفرحة وشجرة الكريسماس مفيش غنى عنها في كل بيت».

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بابا نويل
بابا نويل
بابا نويل
بابا نويل
بابا نويل
بابا نويل
بابا نويل
بابا نويل
يحتفلون بعيد الميلاد بدء العام الجديد شجرة الكريسماس زينة عيد الميلاد اصحاب المحال التجارية المحال التجارية صناديق الهدايا

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