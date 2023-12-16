من 25 لـ200 جنيه.. بابا نويل يتربع على عرش هدايا الكريسماس 2024

"بابا نويل" أحد أبرز رموز الاحتفال برأس السنة، والكريسماس، الأمر الذي يجعل أنظار الحشود تلتقت إليه وتأج به المحال التجارية، استعدادًا لبدء الاحتفالات ببدء العام الجديد 2024.





اهتمت المحال التجارية في منطقة النزهة، في محافظة القاهرة، بطرح أعداد كبيرة من هدايا الكريسماس وإكسسوارات شجرة عيد الميلاد، وسط إقبال كبير من قبل المواطنين، الذين قرروا شراء إكسسوارات العام الجديد قبل أن ترتفع أسعارها خلال الأيام المقبلة.



في هذا السياق التقت "الدستور" عددا من المواطنين الذين حرصوا على شراء عرائس بابا نويل من أجل إدخال السعادة على قلوب أطفالهم، للوقوف على أهمية عرائس بابا نويل في احتفالات عيد الميلاد، وتأثير الاحتفالات على حياتهم الشخصية.



قال محمد عبدالله، أحد المواطنين في منطقة النزهة، التابعة لمحافظة القاهرة لـ"الدستور"، إن الأهالي يهتمون بالاحتفال بعيد الميلاد من أجل الأطفال، مشيرًا إلى أن المشاهد في غزة صعبة، لكن يجب أن نحافظ على الأطفال وأمانهم النفسي.



أوضح مينا مجدي، أحد المواطنين في منطقة النزهة، التابعة لمحافظة القاهرة لـ "الدستور" أن بابا نويل أحد أهم رموزالاحتفال برأس السنة، مؤكدًا أن بابا نويل أسعاره تتراوح ما بين 25 لـ300 جنيه، على حسب حجم الدميا، منوهًا أن الاحتفال برأس السنة مقدس جدًا.



وأشار مرقس مينا، أحد المواطنين في منطقة النزهة التابعة لمحافظة القاهرة لـ"الدستور" إلى أن بابا نويل أحد الرموز الأساسية في احتفالات رأس السنة والكريسماس 2024، ولذلك فإن احتفالات رأس السنة لا تخلو من الهدايا والإكسسوارات لشجرة الكريسماس.



يأتي ذلك في ظل استعداد المواطنين للاحتفال بعيد الميلاد والكريسماس في عام 2024، والذي يبدأ في نهاية عام 2023 ويستمر حتى يناير 2024، وسط أجواء احتفالية برأس السنة وبدء العام الجديد 2024.

هدايا الكريسماس

هدايا الكريسماس

هدايا الكريسماس

هدايا الكريسماس