المواطنون يصطفون أمام مدرسة محمد فريد التجريبية بعابدين

حرص عدد كبير من المواطنين على التوافد على اللجان الانتخابية من أجل الإدلاء بأصواتهم.

وتوافد المواطنون عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والمشاركة في العُرس الديمقراطي.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة 3 أيام؛ بدءًا من أمس الأول الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2023، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعًا لها.

جانب من الانتخابات

جانب من الانتخابات

جانب من الانتخابات