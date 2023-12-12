الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطنات أمام لجنة المغتربين بعابدين: "قاعدين لحد ما ننتخب السيسى"

انتخابات رئاسة الجمهورية
انتخابات رئاسة الجمهورية

حرص عدد من المواطنات على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، إذ توافدن بأعداد كبيرة على اللجنة الانتخابية للمغتربين في مدرسة محمد فريد التجريبية في منطقة عابدين التابعة لوسط البلد في محافظة القاهرة.

وتمسكت المواطنات بحقهن في الإدلاء بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية، وأشرن إلى أنهن سيفترشن الأرض لحين قدوم دورهن في الانتخابات الرئاسية، والتصويت للرئيس عبدالفتاح السيسي.

تختتم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الثلاثاء، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماءهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم، وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

انتخابات رئاسة الجمهورية

انتخابات رئاسة الجمهورية
انتخابات رئاسة الجمهورية
انتخابات رئاسة الجمهورية
انتخابات رئاسة الجمهورية
انتخابات رئاسة الجمهورية
انتخابات رئاسة الجمهورية
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