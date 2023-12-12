على عكازها.. الحاجة سعاد: نزلت علشان أنتخب السيسى ملناش غيره

أدلت منذ قليل، الحاجة سعاد عبدالله بصوتها في الانتخابات الرئاسية في مدرسة محمد فريد التجريبية، في منطقة عابدين التابعة لوسط البلد في محافظة القاهرة.

وقالت الحاجة سعاد لـ الدستور إنها نزلت من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية واختيار رئيس مصر القادم.

وأشارت إلى أنها تعمل بشكل دءوب على توعية المواطنين بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، والتصويت واختيار الأنسب.

وأضافت أنها انتخبت الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأنه الرجل الأصلح في المرحلة الراهنة.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من أمس الأول الأحد حتى اليوم الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2023، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ22 ألفا و340 متابعًا لها.

مشاركة سيدة بالعكاز فى جانب من الانتخابات

مشاركة سيدة بالعكاز فى جانب من الانتخابات