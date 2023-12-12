احتفالات على نغمات الأغانى الوطنية بمنطقة عابدين

حرصت السيدات على التواجد في صفوف الناخبين خلال فترة الاستراحة أمام مدرسة محمد فريد التجريبية في منطقة عابدين التابعة لوسط البلد في محافظة القاهرة.

واحتفلت السيدات على نغمات الأغاني الوطنية، ولوحن بعلم مصر، في انتظار فتح باب اللجان الانتخابية عقب انتهاء الاستراحة المحددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من أمس الأول الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2023، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ22 ألفًا و340 متابعًا لها.

احتفالات المواطنين بالانتخابات الرئاسية بمنطقة عابدين

احتفالات المواطنين بالانتخابات الرئاسية بمنطقة عابدين

احتفالات المواطنين بالانتخابات الرئاسية بمنطقة عابدين

احتفالات المواطنين بالانتخابات الرئاسية بمنطقة عابدين

احتفالات المواطنين بالانتخابات الرئاسية بمنطقة عابدين

احتفالات المواطنين بالانتخابات الرئاسية بمنطقة عابدين