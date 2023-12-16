السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

للأهل والزملاء.. رسائل تهنئة بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة 2024

رأس السنة
رأس السنة

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال برأس السنة الجديدة 2024، ومع اقتراب الماراثون الزمني على انتهائه واستقبال العام الجديد وتعد صور التهنئة بيوم رأس السنة الجديدة 2024 واحدة من أكثر الموضوعات التي يبحث عنها المواطنون عبر محركات البحث.

 رسائل تهنئة بمناسبة رأس السنة 2024

مع اقتراب العام الجديد 2024، يرسل المواطنون رسائل تهنئة بمناسبة رأس السنة  لبعضهم البعض للاحتفال بقدوم العام الجديد ويتمنون لبعضهم البعض السعادة والحب والحياة في العام الجديد.

برقيات تهنئة بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة 2024 

وفيما يلي نستعرض معكم أجمل وأرق عبارات التهنئة بمناسبة رأس السنة الميلادية 2024 والتي يمكن التواصل مع الأهل والأصدقاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو مشاركتها عبر الرسائل الخاصة.

بمناسبة حلول العام الجديد أتمنى لكم سنة جديدة مليئة بالفرح والسعادة والهناء والصحة الجيدة.

بمناسبة عيد الميلاد المجيد، نتمنى لك ولعائلتك وقتًا دافئًا وسعيدًا في العام الجديد.

وبمناسبة عيد الميلاد المجيد، نتمنى لكم وقتًا مليئًا بالحب والسلام، وكل عام وأنتم بخير وصحة وسعادة.

نتمنى لك ولعائلتك سنة جديدة مليئة بالسعادة والفرح والنجاح.

في يوم رأس السنة الميلادية هذا، أتمنى لك بداية جديدة في حياة مليئة بالأمل والتفاؤل. سنة جديدة سعيدة.

- أتمنى لك ولعائلتك سنة جديدة مليئة بالخير والسعادة.

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تهنئة بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة 2024 بين الأقارب 

  • صديقي الوفي أتمنى أن يملأ الله عامك بالنجاح ويحقق أمنياتك. حفظك الله من كل سوء ومكروه وجعلك من عباده المطيعين المهتدين.
  • اللهم إنا استودعناك أعمارنا في العام الماضي فاغفر لنا وارحمنا واعف عنا وبارك لنا وأصلح أنفسنا ويسر لنا أمورنا.
  • اللهم إنا نسألك أن ترزقه الخير والفرح والسعادة والصحة والسعادة وراحة البال في العام القادم. آمين يا رب العالمين.
  • كل عام وأنتم بخير يا أقاربي الأعزاء. أتمنى أن يمر هذا العام وأن يختفي كل الحزن الذي أصاب قلوبكم وأن يكون العام القادم عام راحة وطمأنينة.
  • سنة جديدة سعيدة. أتمنى أن يملأ الله قلبك بالطمأنينة، وأن يصرف عنك كل ما يضايقك. سنة جديدة سعيدة.
  • ألف مبروك قدوم العام الجديد، عوضك الله عن كل خسائرك، ومنحك راحة البال، وأعاد الله عليك وعلى أحبابك كل خير.
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