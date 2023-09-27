الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أبرز رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف لعام 2023 للأهل والأصدقاء

المولد النبوي الشريف
المولد النبوي الشريف

يبحث عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي على رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف، فتتصدر رسالة التهنئة بالمولد النبوي الشريف محركات البحث جوجل، وذلك بالتزامن مع احتفال المسلمين بمناسبة المولد النبوي الشريف، والذي يوافق اليوم الأربعاء الموافق 12 ربيع الأول 1445 هـ، و27 سبتمبر 2023.

رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2023 

ويبحث عدد كبير على رسائل التهنئة من أجل تهنئة الأهل والأصدقاء بمناسبة المولد النبوي الشريف، ويقدم الدستوري في السطور التالية أبرز الرسائل التي تناسب المعايدة بالمولد النبوي الشريف..

 بأنوار النبي أمسيك، وبقرب مولده أهنئك، وأدعي ربي من الكوثر يسقيني ويسقيك.

قلبي وقلبك كله إحساس بحب محمد صلى الله عليه وسلم نرفع الرأس وبمولده نهني أعز الناس.

 وُلِد نور الإسلام، وُلِد خير الناس، وُلِد خاتم الأنبياء والرسل، مبارك عليكم المولد.

عمّ الفرح والعيد تجدد بميلاد سيد الخلق محمد، نبارك لكم ميلاد منقذ البشرية.

 النور في الكون انتشر ابتهاجًا بميلاد سيد البشر نبينا شفيعنا في يوم المحشر. 

عمت الأفراح كل وادي بعد أن نادى المنادي ولد المصطفى الهادي، متباركين. 

للغالي أحلى تحية معطرة بالزهور الندية هدية مولد محمد خير البرية، متباركين. 

نسيم المولد تجدد وبالأنوار والقدس تأكد ومع الطير نغرد كلنا نهوى محمد وآل محمد. 

بوركت كل البرايا وبالفرح صارت تنادي بمولد الهادي محمد حبه نور الفؤاد. 

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رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2023

يا عالي المقام نهنيك قبل الزحام بمولد خير الأنام ودمت بصحة في كل عام. 

بالخير مسيتك وبماء الورد رشيتك، وبمولد النبي هنيتك، وكل عام والجميع بألف خير.

 رحمة الله تجلت للأنام برسول الله وآل الكرام ولد المرسل هادينا الهمام هنئوا بعضكم يا مؤمنين.

 بشرى بعبير الاعياد، قرآن الله الى البشر، بشرى للحاضر والبادي ولد الهادي.

 ملأت الكون يا طه سرورًا، وفاحت ذاتك المثلى حبورًا، لقد زينت الدنيا عطرًا ونورًا، وقد اسقيتها ماءً طهورًا.

 بالعود والبخور برشات العطور، نهنئكم بميلاد الرسول.

 اسابق البشر واهنيك بمولد خير الأنام، عسى ربي يحفظك طول الزمان، ويرزقك التقوى والإيمان وقصور هدية من الرحمن في أعلى الجنان وكل عام وأنت بخير يا أعز إنسان.

 يا مولداً قد حوى عزاً وإقبالاً، بطلعته يبلغ المشتاق آمالاً. 

نهنئكم بالذكرى العطرة، لـ مولد النبي المجتبى، والحبيب المصطفى، سيد الأولين والآخرين، حشرنا جميعاً في زمرته، وأوردنا حوضه ورزقنا محبته وشفاعته.

 كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل، أما الدليل إذا ذكرت محمداً، صارت دموع العارفين تسيل، هذا نبراس الهدى، هذا لكل العالمين رسول.

 ولد نور الإسلام ولد خير الناس، ولد خاتم الأنبياء والرسل مبروك عليكم المولد. بلغ العلا بكماله كشف الدجى، بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وعلى آله، متباركين.

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