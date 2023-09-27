الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وزير الأوقاف: البشرية لم تعرف عبر تاريخها إنسانًا أكرم ولا أعظم من رسول الله

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن البشرية لم تعرف عبر تاريخها الطويل، إنسانا أكرم ولا أعظم ولا أرحم بالخلق من سيدنا رسول الله.

وأضاف جمعة، خلال كلمته في احتفالية المولد النبوي الشريف التي تقيمها وزارة الأوقاف، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن النبي محمد نبي الإنسانية ورسولها، حيث تضمنت رسالته قيما أخلاقية قائمة على الصدق، كما أنه بعث إلى كل الناس، بالإضافة إلى ما تضمنته الرسالة المحمدية من جوانب إنسانية وتكريم الإنسان بكونه إنساناً بغض النظر عن جنسه ولونه وعرقه.

وتابع أن الرسالة المحمدية تتمضن كل معاني الإنسانية، وجاءت لتكريم بني آدم.

ومن المقرر أن يوجه الرئيس السيسي كلمة للأمة بهذه المناسبة، تسبقها كلمتان لوزير الأوقاف، وشيخ الأزهر. 

الدكتور محمد مختار جمعة البشرية الأوقاف الرسالة المحمدية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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