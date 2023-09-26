الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أحدث رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2023 المكتوبة وأجمل صور التهاني

المولد النبوي الشريف
المولد النبوي الشريف

تصدرت رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2023 المكتوبة وصور تقديم التهاني والمعايدة قائمة بحث الكثير من المصريين عبر محرك البحث العالمي "جوجل" في مصر، خلال الساعات الجارية، بالتزامن مع اقتراب العد التنازلي على حلول ذكرى المولد النبوي على الانتهاء.

رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2023

ويحرص المصريون على تبادل رسائل  تهنئة المولد النبوي الشريف 2023 المكتوبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع الأهل والأصدقاء والزملاء، ضمن طقوس الاحتفالات السنوية.

  • مولد الهادي قد أتى، زِد بالصّلاة على الحبيب الأقرب الذي على منهاجه الحقّ احتذى.
  • في هذه الذكرى السنوية للمولد النبوي الشريف أنقل للجميع التحيات والمباركة من كل قلبي، وسائلًا الله بأن يحقق للمسلمين كل أمنياتهم الخيّرة.
  • سرت بشائر بمولد الهادي.. في الشرق والغرب مسرى النور في الظلم.. مبارك لنا جميل عطاياه.. نبي قد أزال الظلام والجهل.
  • كل سنة وأنتم سالمون بذكرى المولد النبوي الشريف، فقد جاء نبينا برحمة الله وغفرانه، ويا رب تقبل منا الأعمال الصالحة والأعمال الكريمة، ووفق المسلمين لما هو خير لهم.
  • عدد ورق الشجر، وعدد رمش البصر، وقبل كل البشر، أهنيك بمولد سيد البشر.
  • ها هي ذكرى مولد نبي الهدى والرحمة والدين الحنيف ومكارم الأخلاق المحمودة تحل، وبمناسبتها أبارك للجميع وأرجو من الله تقبل الطاعات والعبادات.
  • يا هاتفي زف التحية، وألفين ورد وألفين تحية، بمولد النبي خير البرية.
  • نبينا العظيم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أنت أشرف الخلق، فبذكرى مولدك نحيي الاحتفالات الممزوجة بالمشاعر السامية، ونقول لبيك اللهم لبيك، لبيك يا رسول الله لبيك.

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صور تهنئة المولد النبوي 2023

كما يحرص البعض على الاستعانة بأحدث صور تهنئة المولد النبوي الشريف 2023 لنشرها على منصات التواصل الاجتماعي، ما جعلنا نستعرض لكم باقة مميزة من أحدث صور التهاني والمعايدة عبر السطور التالي.

 تهنئة المولد النبوي الشريف 2023
 تهنئة المولد النبوي الشريف 2023
 تهنئة المولد النبوي الشريف 2023
 تهنئة المولد النبوي الشريف 2023
 تهنئة المولد النبوي الشريف 2023
 تهنئة المولد النبوي الشريف 2023
 تهنئة المولد النبوي الشريف 2023
 تهنئة المولد النبوي الشريف 2023
 تهنئة المولد النبوي الشريف 2023
 تهنئة المولد النبوي الشريف 2023

مظاهر احتفالات المولد النبوي

وتنطلق احتفالات ذكرى المولد النبوي الشريف 2023 في جميع المحافظات التي تنظمها وزارة الأوقاف، والطرق الصوفية خلال الساعات المقبلة، في المساجد والساحات الكبرى، حيث تتميز الاحتفالات بإقامة حلقات الذكر وجلسات الإنشاد والمديح، وشراء الحلوى.

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