أجمل 20 معايدة.. عبارات تهنئة المولد النبوي الشريف 2023 للأهل والأصدقاء 

يحرص الكثير من المسلمين حول العالم على تبادل عبارات تهنئة المولد النبوي الشريف 2023 على وسائل التواصل الاجتماعي ضمن طقوس الاحتفالات السنوية بمناسبة حلول ذكرى ميلاد خير البرية.

عبارات تهنئة المولد النبوي 2023

ويقدم "الدستور" باقة مميزة ومتنوعة من أجمل عبارات تهنئة المولد النبوي الشريف 2023 المكتوبة لتقديم المعايدة للأهل والأصدقاء والأقارب وزملاء العمل.

بأنوار النبي أمسيك.. وبقرب مولده اهنيك.. وأدعي ربي من الكوثر يسقيني ويسقيك.

النور في الكون انتشر.. ابتهاجا بميلاد سيد البشر.. نبينا شفيعنا.. في يوم المحشر.

عوام البشر والشمس والقمر يزفون التهاني للقائم المنتظر بمولد سيد الرسل.

ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء.. كل عام وأنتم بخير.

تهنئة تفوح بعطر الرسالة المحمدية وشذى الولاية العلوية.. كل عام وأنتم بخير.

سلاما حكى في الحسن درا وجواهرا تفوح به الأكوان مسكا وعنبرا … نهنئكم بالمولد.

ما بال مكة شعشعة حتى توارى الفرقد الله أكبر إنما ولد الحبيب محمد.

رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2023