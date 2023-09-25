الإثنين 25 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أجمل 20 معايدة.. عبارات تهنئة المولد النبوي الشريف 2023 للأهل والأصدقاء 

المولد النبوي الشريف
المولد النبوي الشريف

يحرص الكثير من المسلمين حول العالم على تبادل عبارات تهنئة المولد النبوي الشريف 2023 على وسائل التواصل الاجتماعي ضمن طقوس الاحتفالات السنوية بمناسبة حلول ذكرى ميلاد خير البرية.

عبارات تهنئة المولد النبوي 2023 

ويقدم "الدستور" باقة مميزة ومتنوعة من أجمل عبارات تهنئة المولد النبوي الشريف 2023 المكتوبة لتقديم المعايدة للأهل والأصدقاء والأقارب وزملاء العمل.

  • بأنوار النبي أمسيك.. وبقرب مولده اهنيك.. وأدعي ربي من الكوثر يسقيني ويسقيك.
  • النور في الكون انتشر.. ابتهاجا بميلاد سيد البشر.. نبينا شفيعنا.. في يوم المحشر.
  • عوام البشر والشمس والقمر يزفون التهاني للقائم المنتظر بمولد سيد الرسل.
  • ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء.. كل عام وأنتم بخير.
  • تهنئة تفوح بعطر الرسالة المحمدية وشذى الولاية العلوية.. كل عام وأنتم بخير.
  • سلاما حكى في الحسن درا وجواهرا تفوح به الأكوان مسكا وعنبرا … نهنئكم بالمولد.
  • ما بال مكة شعشعة حتى توارى الفرقد الله أكبر إنما ولد الحبيب محمد.

رسائل تهنئة المولد النبوي 2023.. 7 عبارات جميلة ومتنوعة

بالأنوار والأغانى.. الشوادر تفترش الشوارع لاستقبال المولد النبوى الشريف (صور)

رسائل تهنئة المولد النبوي 2023 للأصدقاء والأقارب

أجمل رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2023 مكتوبة بالفصحى والعامية للأهل والأصدقاء 

رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2023

  • عمت الأفراح كل وادي.. بعد أن نادى المنادي.. ولد المصطفى الهادي.. متباركين.
  • بوركت كل البرايا وبالفرح صارت تنادي بمولد الهادي محمد حبه نور الفؤاد.
  • يا عالي المقام نهنيك قبل الزحام بمولد خير الأنام ودمت بصحة في كل عام.
  • نسيم المولد تجدد وبالأنوار والقدس تأكد ومع الطير نغرد كلنا نهوى محمد وآل محمد.
  • مستحيل تشرق الشمس وما تضويك ومستحيل يجي مولد الرسول الأعظم وما أهنيك.
  • أهنئك بحلول المولد النبوي الشريف، هذا اليوم الذي أشرقت فيه الأرض بنور النبي الخاتم، صلى الله عليه وسلم.
  • في يوم المولد النبوي الشريف، أسأل الله تعالى أن يرزقك حب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلك من أهل الجنة.
  • أتقدم لك بأصدق التهاني بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال.
  • في يوم مولد خير البرية، أدعو الله تعالى أن يرزقك السعادة والخير في الدنيا والآخرة.
  • أشرقت الأرض بنور ميلادك، وابتسم الكون لفرحة مجيئك، فهنيئًا للأمة الإسلامية بسيدها ونبيها.
تهنئة المولد النبوي الشريف عبارات تهنئة المولد تهنئة المولد النبوي الشريف 2023 تهنئة المولد النبوي 2023 عبارات تهنئة المولد النبوي المولد النبوي المولد النبوي 2023

مواد متعلقة

موعد إجازة المولد النبوي للقطاع العام والخاص 2023 وحكم صيامه

موعد إجازة المولد النبوي 2023 ورأى دار الإفتاء في الاحتفال به

موعد إجازة المولد النبوى لعام 2023 ورأي دار الإفتاء في حكم صيامه

أجمل رسائل التهنئة بمناسية قدوم المولد النبوى الشريف

قائمة أسعار حلوى المولد النبوي 2023 وأبرز الرسائل للتهنئة

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

موعد إجازة المولد النبوي 2023 وحكم الصيام فيها

تاريخ المولد النبوي 2023

الأكثر قراءة

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

الرى: لا تقدم يذكر في مفاوضات سد النهضة.. وإثيوبيا رفضت الحلول المطروحة

عاجل.. إدارة الكوارث والطوارئ التركية: زلزال قوى يضرب تركيا

عاجل.. لأصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة.. وزارة العمل تعلن عن فرصة عمل جديدة

عاجل.. بعد اتهام زميلهم بالقتل.. تمرد نادر لضباط بشرطة لندن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سلمان إسماعيل

أسئلة حائرة جدًا

عماد سليمان

في وداع «جابر الخواطر» معتز خفاجي

وائل لطفي

التجسس على أمريكا!

محمد العسيري

كوثر مصطفى.. أكيد لسه الأغانى ممكنة

محمود خليل

يجيب حمام ويطيره

ماجد حبته

وفد الصين رفيع المستوى

سيد الابنودى

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

علي سعدة

مبادرة وطنية

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة

حذرت من مخاطر تأجيج العنف.. مصر تجدد مطالبتها لإسرائيل بوقف اقتحامات المسجد الأقصى

ينذر بمزيد من التصعيد.. الخارجية الأردنية تدين اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى