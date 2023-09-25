أجمل 20 معايدة.. عبارات تهنئة المولد النبوي الشريف 2023 للأهل والأصدقاء
يحرص الكثير من المسلمين حول العالم على تبادل عبارات تهنئة المولد النبوي الشريف 2023 على وسائل التواصل الاجتماعي ضمن طقوس الاحتفالات السنوية بمناسبة حلول ذكرى ميلاد خير البرية.
عبارات تهنئة المولد النبوي 2023
ويقدم "الدستور" باقة مميزة ومتنوعة من أجمل عبارات تهنئة المولد النبوي الشريف 2023 المكتوبة لتقديم المعايدة للأهل والأصدقاء والأقارب وزملاء العمل.
- بأنوار النبي أمسيك.. وبقرب مولده اهنيك.. وأدعي ربي من الكوثر يسقيني ويسقيك.
- النور في الكون انتشر.. ابتهاجا بميلاد سيد البشر.. نبينا شفيعنا.. في يوم المحشر.
- عوام البشر والشمس والقمر يزفون التهاني للقائم المنتظر بمولد سيد الرسل.
- ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء.. كل عام وأنتم بخير.
- تهنئة تفوح بعطر الرسالة المحمدية وشذى الولاية العلوية.. كل عام وأنتم بخير.
- سلاما حكى في الحسن درا وجواهرا تفوح به الأكوان مسكا وعنبرا … نهنئكم بالمولد.
- ما بال مكة شعشعة حتى توارى الفرقد الله أكبر إنما ولد الحبيب محمد.
رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2023
- عمت الأفراح كل وادي.. بعد أن نادى المنادي.. ولد المصطفى الهادي.. متباركين.
- بوركت كل البرايا وبالفرح صارت تنادي بمولد الهادي محمد حبه نور الفؤاد.
- يا عالي المقام نهنيك قبل الزحام بمولد خير الأنام ودمت بصحة في كل عام.
- نسيم المولد تجدد وبالأنوار والقدس تأكد ومع الطير نغرد كلنا نهوى محمد وآل محمد.
- مستحيل تشرق الشمس وما تضويك ومستحيل يجي مولد الرسول الأعظم وما أهنيك.
- أهنئك بحلول المولد النبوي الشريف، هذا اليوم الذي أشرقت فيه الأرض بنور النبي الخاتم، صلى الله عليه وسلم.
- في يوم المولد النبوي الشريف، أسأل الله تعالى أن يرزقك حب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلك من أهل الجنة.
- أتقدم لك بأصدق التهاني بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال.
- في يوم مولد خير البرية، أدعو الله تعالى أن يرزقك السعادة والخير في الدنيا والآخرة.
- أشرقت الأرض بنور ميلادك، وابتسم الكون لفرحة مجيئك، فهنيئًا للأمة الإسلامية بسيدها ونبيها.