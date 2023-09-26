أحدث عبارات تهنئة المولد النبوي 2023 وكلمات المعايدات للأهل والأصدقاء

ساعات قليلة تفصلنا عن حلول موعد ذكرى المولد النبوي الشريف 2023-1445 الذي يوافق هذا العام يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر الجاري، حيث يبادر الكثيرون بتقديم المعايدات والتهاني بأحدث عبارات تهنئة المولد النبوي 2023 عبر منصات التواصل الاجتماعي.

عبارات تهنئة المولد النبوي 2023

ونستعرض لكم في هذا التقرير أحدث عبارات تهنئة المولد النبوي 2023 يمكن الاستعانة بها في تقديم المعايدات ونشر التغريدات والمنشورات على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة وإرسالها للأهل والأصدقاء.

كل سنة وأنتم سالمون بذكرى المولد النبوي الشريف، فقد جاء نبينا برحمة الله وغفرانه، ويا رب تقبل منا الأعمال الصالحة والأعمال الكريمة، ووفق المسلمين لما هو خير لهم.

افرحي يا قلوب، وشمي الورود، واسمعي تغريد الطيور، الليلة مولد الرسول.

في يوم مولد سيد الخلق.. كل عام وانتم بخير كل عام وأنت أقرب إلى الله في الطاعة والذكر.

كل عام وأنت أقرب إلى الله سبحانه وتعالى كل عام وأنت في طاعة الله وذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

في يوم مولد النبوي الشريف أنار الله الكون في يوم مولده صلوا وسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم.

ملأت الكون يا طه سرورًا… وفاحت ذاتك المثلى حبورًا… لقد زينت الدنيا عطرًا ونورًا.. وقد اسقيتها ماء طهورًا، كل عام وأنتم بخير.

النبي هو الرحمة المُهداة والنعمة المُزجاة، ورسّخ كل المبادئ التي تحظى بقبول في النفس البشرية، وجرّم كل ما تأنف منه النفس ولا ترضاه.

اللهم صلّ على النبيّ المُصطفى تَنحلّ بها العُقد، وتُفرّج بها الكُرب، وتُيسر بها السُّبُل، ونهتدي به إلى الصراط المُستقيم.

كان النبي رحيمًا بالمُسلمين، وبغير المُسلمين، بل تعدّى الأمر إلى الحيوانات، وكان رحيمًا بالخدم؛ ولا يخفى ما قاله أنس بن مالك عن خدمته لرسول الله.

معايدات المولد النبوي الشريف 2023

اللّهُمُّ صِلٍّ على مُحمّدِ صلاةِ تشرحُ بِها صُدورنا، اللّهُمُّ صِلٍّ على سيِّدِنا مُحمّدِ صلاةِ تطهُرُ بِها قلوبنا، اللّهُمُّ صِلٍّ على مُحمّدِ صلاةِ تروحُ بِها أرواحنا، اللّهُمُّ صِلٍّ على سيِّدِنا مُحمّدِ صلاةِ تُزكّي بِها نُفوسنا، اللّهُمُّ صِلٍّ على مُحمّدِ صلاةِ تغفِرُ بِها ذُنوبنا.

للغالين أغلى هديه معطرة بالزهور الندية بقرب مولد النبي أهديكم أجمل تحية.

في يوم المولد النبوي الشريف، تهب نسائم الخير علينا من كل مكان لتمنحنا انتماءً عظيمًا لنبي ضحى بكل ما يملك لأجل رسالة الإسلام، كل عام وأنتم بخير.

أتقدم لك بأصدق التهاني بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال.

عمت الأفراح كل وادي.. بعد أن نادى المنادي.. ولد المصطفى الهادي.. متباركين.

أهنئك بحلول المولد النبوي الشريف، هذا اليوم الذي أشرقت فيه الأرض بنور النبي الخاتم، صلى الله عليه وسلم.

في يوم المولد النبوي الشريف، أسأل الله تعالى أن يرزقك حب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلك من أهل الجنة.

في يوم مولد خير البرية، أدعو الله تعالى أن يرزقك السعادة والخير في الدنيا والآخرة.

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