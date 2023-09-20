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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2023 للأقارب والأصدقاء

رسائل تهنئة المولد
رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف

رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2023 للأقارب والأصدقاء.. يبحث معظم الأشخاص عن رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2023 للأقارب والأصدقاء، وكذا وبطاقات تهنئة لـ المولد النبوي 2023، لكونها وسيلة من وسائل التهنئة بهذه المناسبة، وهو ما نرصده من خلال التقرير التالي:

رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2023 للأقارب والأصدقاء

يصادف يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023 المولد النبوي، أي في اليوم الرابع عشر من شهر ربيع الأول للعام 1445 هجريًا، وفقًا للحسابات الفلكية. 

ومن المعتاد أن يحتفل المسلمون بهذه المناسبة عبر إرسال التهاني والتبريكات للأصدقاء والأقارب عبر التطبيقات المختلفة والرسائل النصية على الهواتف المحمولة.

وفي ذات السياق، أعلن مجلس الوزراء عن إجازة المولد النبوي 2023 للقطاعات والهيئات العامة في الدولة، على أن تكون إجازة المولد النبوي 2023 يوم الخميس 28 سبتمبر 2023، وقد تم ترحيلها مع الإجازة الأسبوعية، وسط ترقب من الموظفين والعاملين عن إجازة المولد النبوي 2023.

قائمة أسعار حلاوة المولد النبوي 2023 للعبوات في المحلات التجارية

موعد المولد النبوي 2023 ورسائل التهنئة

رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2023 للأقارب والأصدقاء.. عبارات تهنئة المولد النبوي 2023

من المعتاد إرسال عبارات تهنئة المولد النبوي 2023 لكل الأهل والأصدقاء بمناسبة المولد النبوي الشريف.

- انتشر النور والسرور بقدوم الرسول وحبيت قبل الكل اقولك كل عام وانتم بخير.

- حبيت ابعث باقة من الزهور للتهنئة بمولد الرسول ومن كل قلبي أقولك كل سنة وانت طيب.

- لكل من يحب الرسول ربنا يجعل حياتك نور.

- بماء الورد أهنيكم وبنور نبينا بهنيكم كل عام وأنتم بخير.

- حبيت أكون اول المهنئين بقدوم مولد رسولنا الكريم وبقدومه أقول لكم كل عام وأنتم قريبين.

- كل البشر تنادي وتهنئ بمولد الهادي لكل عام وأنتم إلى الله أقرب.

- كم يسعد قلبي أن اهنئك بذكرى سيرة نبينا العطرة سيد البشر وحبيت اكون اول المهنئين.

- وفوق كل شئ هنئنا الإنسان بأجمل شعور.

- قبل كل الناس سبقنا بالتهنئة لصاحب اجمل وأرق قلب ونقول له كل عام وأنت إلى الله أقرب بمناسبة المولد النبوي.

- لكل من يحب الرسول ربنا يجعل حياتك مليئة بالنور والبركة.

- عطر لسانك وصلي على شفيعك في يوم مولده فإن صلاتك سوف تعرض عليه.

- ذكراك يا حبيبنا تبهج الصدور وتحيي القلوب وتمسح عنا هم الدنيا وشقوتها.

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