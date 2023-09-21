مع اقتراب موعد المولد النبوي الشريف سعى المسلمين لتبادل التهاني بينهم وكثر التساؤل خلال هذه الأيام المباركة عن أجمل رسائل تهنئة المولد النبوي 2023 للأقارب والأصدقاء، وذلك لاعتبارها واحدة من أشهر مظاهر الاحتفال بالمولد خير البرية، والرسول “صلى الله عليه وسلم”، حيث يترقبها كافة المسلمين، من أجل المشاركة للحكم والمواعظ جليلة من السيرة النبوية، والعمل على نشرها بين الأشخاص بعضهم البعض.

أجمل رسائل تهنئة المولد النبوي 2023 للأقارب والأصدقاء

وتعرض "الدستور" برقية تهنئة المولد النبوي الشريف، ورسائل تهنئة المولد النبوي 1445، لحرص الآلاف من المواطنين على الوصول لبرقية تهنئة المولد النبوي الشريف.

رسائل تهنئة المولد النبوي 2023

تتنوع رسائل تهنئة المولد النبوي لعام 2023، وما بين ذكر صفات النبي “صلى الله عليه وسلم”، وحث كافة المسلمين بعضهم البعض على الاقتداء بها بحياتنا، لكي نصل إلى مرادنا سواء كانت في الدنيا أو الآخرة، وهذا إلى جانب أن تكون رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف لعام 1445، ستتضمن مجموعة من العبارات والتبريكات وذلك بشرف الانتماء إلى دين الإسلام، وكذلك إتباع سنة الرسول “صلوات الله عليه وسلم”، لهذا يتاح الاستعانة بأحد الكلمات التالية، وفيما سيخص رسائل تهنئة المولد النبوي 2023.

“بكل نسمات العبير”، “نرسلها في طبق حرير”، “تهنئة بمولد سيد البشر"، "وكل عام وأنتم بخير".

"الليلة أفراح وسرور"، "صارت الدنيا تنور"، "نبارك لكم ميلاد الرسول".

"الليلة مولد الرسول".. "مولد الرحمة والنور".. "هنأكم الله بصحبته يوم النشور".. "ورزقكم من يده الشريفة الماء القرور".

“في مولده النور في الكون انتشر والبهجة مطلب وغاية”. "صلوا عليه وسلموا قدر النجوم وما نطق البرايا".

"في هذه الذكرى الكريمة وُلد سيد الكونين والثقلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فكل التهاني للمسلمين".

"افرحي يا قلوب"، "وشمي الورود"، “واسمعي تغريد الطيور”، "الليلة مولد الرسول ألف مبروك".

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