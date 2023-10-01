الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رسائل تهنئة بالعام الدراسي الجديد 2023 مكتوبة

العام الدراسي الجديد
العام الدراسي الجديد

رسائل تهنئة بالعام الدراسي الجديد 2023 مكتوبة من أكثر الكمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية في أول أيام العام الدراسي الجديد 2023-2024 حيث يرغب الطلاب في المعايدة بعبارات رقيقة على أصدقائهم في الدراسية للتهنئة بقدوم العام الجديد والانتظام في الدراسة بكافة محافظات الجمهورية.

رسائل تهنئة بالعام الدراسي الجديد 2023 مكتوبة

يرسل الطلاب رسائل نصية عبر الهواتف الذكية رسائل نصية للأصدقاء وزملاء الدراسة للتهنئة بالعام الدراسي الجديد 2023-2024 والذي انطلق صباح اليوم الأحد الموافق 1 أكتوبر 2023 في كافة المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة (عربي، لغات) وإليكم أفضل رسائل تهنئة بالعام الدراسي الجديد 2023 مكتوبة عبر الهواتف المحمولة:-

  • أصدقائي الأعزاء.. أرسل لكم باقة ورد في أول أيام العام الدراسي الجديد 2024.. كل عام وأنتم بخير.
  • بقلوب مليئة بالأمل نستقبل العام الدراسي الجديد 2023-2024.
  • عام دراسي مملوء بالعلم والعمل والمعرفة.. كل عام وأنتم بخير.
  • مزف لكم باقة عطرة من التهاني في بداية العام الدراسي الجديد.
  • نجدد معا العزيمة والأمل في بداية العام الدراسي الجديد.
  • تمر الأيام وتنتهي اجازتنا ويبدأ العام الدراسي الجديد.. كل عام وأنتم بخير.
  • مرحبا بكم في عام دراسي جديد مليء بالفرحة والعلم.
  • سدد الله خطاكم في العام الدراسي الجديد.
  • كل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الدراسي الجديد لكل الطلاب والمعلمين الكرام.
  • عودنا مرة أخرى لمقاعد الدراسة يحفزنا النشاط والحيوية.. نحقق أهدافنا معا للحصول على أعلى الدرجات.

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عبارات استقبال العام الدراسي الجديد 2024

  • مع انطلاق العام الدراسي الجديد.. تبدأ الأماني في الانتعاش.. والأحلام في التحقيق.
  • أهنيء كافة المعلمين والمعلمات بالعام الدراسي الجديد.
  • بكل الحب والتقدير.. أرحب بالزملاء في العام الدراسي الجديد.
  • زملائي الأعزاء بكل فخرا وأمل.. أحب أن تسود بيننا روح التعاون والمحبة بيننا في العام الدراسي الجديد.
  • نرسل لكم في بداية العام الدراسي الجديد.. أطيب وأعذب التهاني وأجمل التبريكات والعبارات التي تليق بمن يستحق مكانة كبيرة في قلوبنا.
  • تنمنى للجميع سنة دراسية جديدة سعيدة.. مليئة بالحب والتميز على جميع الأصعدة.
  • دمتم ودامت نجاحاتكم عاما بعد عام.. عام دراسي سعيد.

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