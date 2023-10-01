الخشت: انتظام الدراسة لنحو 260 ألف طالب بكليات جامعة القاهرة منذ اليوم الأول

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن انتظام الدراسة بكليات الجامعة منذ اليوم الأول للعام الجامعي الجديد 2023 /2024، وذلك بالتزامن مع استقبال الجامعة لنحو 260 ألف طالب وطالبة بمختلف كلياتها بعد الانتهاء من كل الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لبدء الدراسة، وفقًا للخطة الزمنية المعلنة، وفي إطار اهتمام الجامعة الكبير بدعم العملية التعليمية والأنشطة الطلابية، وتوفير بيئة أكاديمية محفزة وداعمة للتميز والإبداع.

دعم كامل للعملية التعليمية والأنشطة الطلابية لتوفير بيئة أكاديمية محفزة وداعمة للإبداع والتميز

وهنأ الدكتور محمد الخشت، المجتمع الأكاديمي والطلاب القدامى والجدد ببدء العام الدراسي الجديد، متمنيًا لهم عامًا دراسيًا موفقًا، وحافلًا بالإنجازات، موضحًا إتمام جاهزية الجامعة والكليات استعدادًا للعام الجامعي الجديد من حيث إتمام أعمال الصيانة للمبانى والمنشآت وإعلان الجداول وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات وفقًا للخريطة الزمنية، والتي وضعها المجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى تدشين العديد من الفعاليات والأنشطة الطلابية، والعمل على تنمية الوعي الطلابي وروح الانتماء الوطني لديهم.

الجامعة أنهت مبكرًا كل التجهيزات وأعمال الصيانة لمبانيها ومنشآتها والمدرجات والمعامل وتوزيع الطلاب على أقسامهم العلمية

وكان الدكتور محمد الخشت قد وجه في وقت سابق بضرورة انتظام العملية التعليمية والدراسة منذ اليوم الأول للعام الدراسي الجديد، مع توفير جميع التسهيلات والتيسيرات وسُبل الدعم والرعاية للطلاب، وتسخير كل الإمكانات المُتاحة، مُشددًا على تواجد عمداء الكليات والمعاهد وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد في الحرم الجامعي والكليات، وفتح أبوابهم للطلاب للتعرف على مشاكلهم وإيجاد حلول عاجلة لها والتفاعل معهم، بما يساهم في انتظام سير العملية التعليمية بنجاح.

جدير بالذكر أن كليات جامعة القاهرة استقبلت الطلاب القدامى والجدد منذ اليوم الأول للعام الجامعي الجديد 2023/ 2024 بعدما أنهت جميع الترتيبات والاستعدادات الخاصة ببدء الدراسة، والتي تشمل انتهاء أعمال الصيانة للمباني والمنشآت ومنظومة الكهرباء والصرف الصحي والحريق، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية، وتوزيع المحاضرات وإعلان الجداول لكل الفرق الدراسية، وتوزيع الطلاب على الأقسام والشعب الدراسية، وتوفير كل عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية من وسائل تعليم لبدء الدراسة وانتظامها من اليوم الأول، إلى جانب أعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي، وتنظيم عملية دخول الأفراد والسيارات للحرم الجامعي ومنظومة الكاميرات.