السبت 30 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تعمل بنظام البرامج المزدوجة.. 10 معلومات عن جامعة القاهرة الدولية

جامعة القاهرة الدولية
جامعة القاهرة الدولية

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة أن الدراسة في جامعة القاهرة الدولية ستكون خلال أيام وهي أول جامعة في مصر تعمل بنظام البرامج المزدوجة، في هذا السياق ترصد “الدستور” أبرز المعلومات عن هذه الجامعة قبل بداية الدراسة بها.

اقرأ أيضًا

txt

رئيس جامعة بنها يتفقد حالة مصابى حادث طريق الرياح التوفيقي بالمستشفى الجامعي

  • أول جامعة برامج في العالم وأول فرع دولي لجامعة حكومية في مصر.
  • هي أول جامعة دولية من رحم الجامعات الحكومية في مصر تعمل بنظام البرامج المزدوجة باللغات الأجنبية، وتبدأ بها الدراسة العام الجديد 2023 /2024.
  • تقوم على برامج دولية مشتركة ومزدوجة بالإضافة إلى برامج معتمدة وتدخل في صميم الثورة الصناعية الرابعة والخامس.
  • لدى الجامعة العديد من المشاريع التعليمية بما في ذلك إنشاء كلية الطب، وثلاث كليات جديدة: كلية الروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، كلية الطاقة والطاقة المتجددة، وكلية علوم وتكنولوجيا الفضاء.
  • تضم أرض جامعة القاهرة الدولية المباني الإدارية ومباني الأنشطة التعليمية والمدرجات ومنطقة مراكز الأبحاث والعلوم على أعلى مستوى.
  • تحتوى أيضًا على المجمع الطبي للاطفال، ومعهد للتمريض، وكلية تكنولوجيا وعلوم الفضاء، وكلية الذكاء الاصطناعي والروبوت، وكلية الطاقة الجديدة والمتجددة، ومنطقة لريادة الأعمال الذكية، ومنطقة الملاعب الرياضية على مساحة 171.432م²، ومنطقة الاستاد الرياضي الذي يسع 20 ألف متفرج لإقامة منافسات دوري الجامعات.
  • سيتم تخصيص سكن للطلاب والطالبات الوافدين على مساحة تصل 259.676م².
  • البرامج التي سيتم بدء الدراسة بها تتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية بما يسهم في حصول الخريجين على فرص عمل فور تخرجهم.
  • الدراسة بها وفقًا لنظام اللغات الأجنبية بما يسمح لخريجي الجامعة العمل أو استكمال الدراسات العليا في الخارج.
  • كان قد تم وضع حجر أساس جامعة القاهرة الدولية في أبريل 2018، ليتم تنفيذها على أعلى درجة من الكفاءة من حيث المواصفات الدولية والأكواد العالمية.
أخبار جامعة القاهرة جامعة الثا جامعة الثقاهرة الدولية الدكتور محمد عثمان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة

الأكثر قراءة

"كلام الرئيس وصل لقلوبنا".. توافد المواطنين على مقرات الشهر العقارى ببورسعيد

محمد صلاح يتحدث عن كواليس تجديد عقده مع ليفربول.. ووكيله يكشف قيمة الأرباح

ثبات أسعار السكر والزيت.. التموين تبدأ صرف «تموين أكتوبر» غدًا

السيسى: الدولة ستدفع 45 تريليون جنيه فى المعاشات خلال 50 عامًا بسبب خطأ

الرئيس السيسى للمصريين: اصمدوا.. وحولوا الظروف القاسية إلى منحة

الرئيس السيسى: إيرادات قناة السويس تصل إلى 10.5 مليار دولار بنهاية 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

من أقوالهم سلط عليهم

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

صور

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

محطة تل أبيب

المزيد

الكابوس الأبدى.. شهادات إسرائيلية حديثة عن حرب أكتوبر: «جحيم وصدمة.. ونتائجها مرعبة»

رغم إجراءات الاحتلال.. 40 ألفًا أدوا صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة