تعمل بنظام البرامج المزدوجة.. 10 معلومات عن جامعة القاهرة الدولية

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة أن الدراسة في جامعة القاهرة الدولية ستكون خلال أيام وهي أول جامعة في مصر تعمل بنظام البرامج المزدوجة، في هذا السياق ترصد “الدستور” أبرز المعلومات عن هذه الجامعة قبل بداية الدراسة بها.

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