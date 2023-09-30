تعمل بنظام البرامج المزدوجة.. 10 معلومات عن جامعة القاهرة الدولية
أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة أن الدراسة في جامعة القاهرة الدولية ستكون خلال أيام وهي أول جامعة في مصر تعمل بنظام البرامج المزدوجة، في هذا السياق ترصد “الدستور” أبرز المعلومات عن هذه الجامعة قبل بداية الدراسة بها.
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- أول جامعة برامج في العالم وأول فرع دولي لجامعة حكومية في مصر.
- هي أول جامعة دولية من رحم الجامعات الحكومية في مصر تعمل بنظام البرامج المزدوجة باللغات الأجنبية، وتبدأ بها الدراسة العام الجديد 2023 /2024.
- تقوم على برامج دولية مشتركة ومزدوجة بالإضافة إلى برامج معتمدة وتدخل في صميم الثورة الصناعية الرابعة والخامس.
- لدى الجامعة العديد من المشاريع التعليمية بما في ذلك إنشاء كلية الطب، وثلاث كليات جديدة: كلية الروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، كلية الطاقة والطاقة المتجددة، وكلية علوم وتكنولوجيا الفضاء.
- تضم أرض جامعة القاهرة الدولية المباني الإدارية ومباني الأنشطة التعليمية والمدرجات ومنطقة مراكز الأبحاث والعلوم على أعلى مستوى.
- تحتوى أيضًا على المجمع الطبي للاطفال، ومعهد للتمريض، وكلية تكنولوجيا وعلوم الفضاء، وكلية الذكاء الاصطناعي والروبوت، وكلية الطاقة الجديدة والمتجددة، ومنطقة لريادة الأعمال الذكية، ومنطقة الملاعب الرياضية على مساحة 171.432م²، ومنطقة الاستاد الرياضي الذي يسع 20 ألف متفرج لإقامة منافسات دوري الجامعات.
- سيتم تخصيص سكن للطلاب والطالبات الوافدين على مساحة تصل 259.676م².
- البرامج التي سيتم بدء الدراسة بها تتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية بما يسهم في حصول الخريجين على فرص عمل فور تخرجهم.
- الدراسة بها وفقًا لنظام اللغات الأجنبية بما يسمح لخريجي الجامعة العمل أو استكمال الدراسات العليا في الخارج.
- كان قد تم وضع حجر أساس جامعة القاهرة الدولية في أبريل 2018، ليتم تنفيذها على أعلى درجة من الكفاءة من حيث المواصفات الدولية والأكواد العالمية.