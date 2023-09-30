السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

رئيس جامعة بنها يتفقد حالة مصابى حادث طريق الرياح التوفيقي بالمستشفى الجامعي

الجيزاوى يتفقد مصابى
"الجيزاوى" يتفقد مصابى حادث طريق الرياح التوفيقى ببنها

تفقد الدكتور ناصر الجيزاوى، رئيس جامعة بنها، اليوم السبت، حالة مصابي طريق شرق الرياح التوفيقي بعد كوبري جمجرة دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، والذي وقع بين سيارتين، وأسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 25 آخرين، وتم نقلهم إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج.

تقديم الرعاية الطبية

واطمأن رئيس الجامعة، خلال جولته على تقديم أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمصابين داخل أقسام الاستقبال والطوارئ والرعاية المركزة.

من جهته، أكد الدكتور عمرو جمال، مدير الاستقبال بالمستشفى الجامعي، خروج 19 مصابًا بعد تحسن حالتهم الصحية وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة لهم، فيما تم حجز 6 آخرين بالأقسام الداخلية والرعاية المركزة لتلقي العلاج اللازم.

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