الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إعلان جداول الدراسة بكليات جامعة بنها الأهلية

الدكتور جمال سوسة
الدكتور جمال سوسة

أعلنت جامعة بنها الأهلية بالعبور، الجدول الدراسي فصل الخريف للعام الأكاديمي 2023-2024 بكليات الجامعة والذي يبدأ من غد السبت 30 سبتمبر الجاري في 6 كليات هي الطب والهندسة والحاسبات وإدارة الأعمال وكب الأسنان والعلاج الطبيعي.

وقال الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها الأهلية، إنه يمكن الحصول على جداول الفرق الأولى والثانية لكليات الجامعة والتي تنطلق بها الدراسة غدا السبت 30 سبتمبر الجاري من خلال هذا الرابط

في سياق متصل، وجه رئيس جامعة بنها الأهلية التهنئة بالعام الأكاديمي الجديد، جاء فيها «أبنائي الطلاب، قادة المستقبل، موفقين بإذن الله فى عامكم الدراسى الجديد، جعله الله عام خير ورخاء ونماء عليكم وعلى مصرنا الحبيبة، ليحمل بين طياته تحقيق أحلامكم وآمالكم المستقبلية».

أضاف رئيس الجامعة في التهتئة "اعتزوا بأنفسكم وجامعتكم، افتخروا بوطنكم، تمتعوا بروح المنافسة الشريفة، لتتفوقوا وتستكملوا مسيرة العطاء والبناء والتنمية، مشاركين دائما فى رفع اسم الوطن عاليا".

جامعة بنها الجامعة الأهلية بالعبور جمال سوسة الجدول الدراسي بداية الدراسة

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