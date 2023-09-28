جامعة بنها في الفئة الثالثة محليا ضمن تصنيف أفضل جامعات العالم 2024

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، أن تصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي، أعلن نتيجة إصداره الجديد لعام 2024 لتصنيف الجامعات حول العالم.

وأشار “الجيزاوي" في تصريحات له، أن جامعة بنها احتلت الترتيب 1001 - 1200 عالميًا ضمن 2673 جامعة تم تصنيفها خلال هذا الإصدار بين أكثر من 30 ألف جامعة منتشرة حول العالم.

وأضاف أن الجامعة احتلت المركز بالفئة الثالثة مع جامعات عين شمس وبنى سويف والفيوم والمنيا والنيل والسويس وقناة السويس وطنطا وزويل بين 38 جامعة مصرية تم تصنيفها في هذا الإصدار.

وأشار الجيزاوي، إلى أن تصنيف التايمز البريطاني للجامعات، أجرى تغييرات في المنهجية الخاصة بحساب تأثير الاستشهادات المرجعية (FWCI)، حيث تم تقسيمه إلى ثلاث مقاييس ببليومترية فرعية مصممه لتكون أكثر تمثيلا لجوده مخرجات البحث العلمي، بالإضافة إلى عدد من التغيرات الأخرى التي طرأت على منهجيه التصنيف للإصدار الحالي.

وأوضح أن التصنيف يستند إلى ثلاثة عشر مؤشرًا لقياس أداء الجامعات، بحيث يقيم المؤسسة في خمسة محاور هي التدريس والبحث العلمي، والاستشهادات المرجعية، والسمعة الدولية والدخل من الصناعة.

ووجه رئيس الجامعة التهنئة لأسرة الجامعة من هيئة تدريس وإداريين وطلاب على هذا الإنجاز ودورة في كسب ثقة المجتمع والمستفيدين وتحسين سمعة الجامعة المؤسسية والاكاديمية وعند جهات التوظيف.

كما كرم مجلس جامعة بنها برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة الدكتورة هايدي يوسف ابو الغيط الأستاذ المساعد بقسم الإعلان والنشر بكلية الفنون التطبيقية،وذلك تقديرا لتميزها وجهودها المبذولة في الأشراف العام على مركز الطبع والنشر والتوزيع بالجامعة.

جاء ذلك على هامش انعقاد مجلس الجامعة، بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، وشيرين شوقي أمين عام الجامعة، وأعضاء المجلس، والأمناء المساعدين.

ووجه رئيس جامعة بنها، نيابة عن مجلس جامعة بنها الشكر لها ولجهودها وتفانيها في العمل، مؤكدا على حرص إدارة الجامعة على تكريم كل من بذلوا جهدًا للارتقاء بالجامعة.