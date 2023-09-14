رئيس جامعة بنها: تطوير برامجنا لتنافس الجامعات العالمية وتحسين تصنيفنا الدولي

أكد الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بعمل رئيس جامعة بنها، أن مركز إعداد القادة بجامعة بنها يساهم في إعداد وتأهيل الكوادر الشبابية ليكونوا قادة للمستقبل .

جاء ذلك خلال حفل ختام وتوزيع شهادات دورة البرنامج الثالث لأعداد القادة بمركز إعداد القادة بمشتهر، بحضور الدكتورة أماني عبد الرحمن عباس عميدة كلية الطب البيطري، والدكتور محمد أبوسالم المشرف العام على مركز إعداد القادة، والدكتور أحمد نجيب نائب المشرف العام على مركز إعداد القادة، وطلاب جامعة بنها.

وقال رئيس جامعة بنها، إن كل إمكانيات الجامعة هي مسخرة لخدمة ابنائنا الطلاب، مشيرا الى أنه تم تحديث وتطوير برامجنا لتنافس البرامج فى الجامعات العالمية، وذلك من أجل تحسين تصنيفها الدولي، مؤكدا أن شكل التعليم تغير خلال العشرة سنوات الماضية في ظل دعم وتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ورعايته لتلبيه احتياجات المجتمع بالتوسع فى إنشاء مؤسسات تعليمية بمختلف ربوع البلاد لاستيعاب الزيادة المطردة في أعداد السكان ومن ثم في أعداد الطلاب المتقدمين، من أجل توفير مقعد لكل الطلاب المصريين الراغبين فى الدراسة من مختلف الشرائح الاجتماعية وضمان تنوع فى مستويات تقديم الخدمة يناسب كافة أفراد المجتمع.

كما أكد الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، أنه ظهرت جامعات أهلية وتكنولوجية بجانب الجامعات الحكومية ساهمت في تطوير مهارات الطلاب لتواكب السوق المحلى والدولي والإقليمي، بالإضافة إلى إنشاء مراكز لدعم المتميزين والنوابغ بالجامعات المصرية.

كما أوضح رئيس جامعة بنها، أن المستهدف من هذه الدورات العلمية العديدة التى تهتم بها جامعة بنها بكافة كلياتها هو معايشة طلاب الجامعة نماذج القيادة الحقيقية واكتساب مهارات معرفية وتثقيفية متنوعة لمواكبة تطورات العصر، وتنمية فكرة الانتماء والولاء للوطن.