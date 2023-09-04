جامعة بنها تشارك في البرنامج التدريبي الثاني لطلاب الجامعات

شارك وفد طلابي من أسرة "طلاب من أجل مصر بجامعة بنها" فى البرنامج التدريبي الثاني لطلاب الجامعات المصرية فى برنامج حياة كريمة بالأكاديمية الوطنية للتدريب برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها حرص الجامعة على المشاركة لتعزيز الوعي لدى الطلاب المتميزين والموهوبين والنوابغ في كافة المجالات ، وتشجيعهم علي المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي ليكونوا قدوة لزملائهم ونموذج يحتذى به في الولاء والانتماء للوطن ، مشيراً إلى أهمية دعم وتحفيز ودعم الطاقات الإبداعية للطلاب، والاستفادة من طاقاتهم واستثمارها في مختلف المجالات.

من جانبه قال الدكتور تامر سمير أن المشاركة في مثل هذه الفعاليات والملتقيات والبرامج التدريبية تسهم في إعداد قيادات شابة قادرة علي التغيير إلي الافضل كلا في مجال تخصصه ، واستكمالاً لدور الجامعة في الاهتمام بالأنشطة الطلابية البناءة وتنمية مهارات الشباب وتعميق الانتماء الوطني والتأكيد على التمسك بالهوية المصرية.

كما أجرى الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بعمل رئيس جامعة بنها اليوم جولة تفقدية بكلية الهندسة بشبرا لمتابعة سير العمل داخل الكلية استعدادا للعام الدراسي الجديد رافقه خلالها الدكتور أيمن الشهابي عميد الكلية ، ووكلاء الكلية.

وخلال الجولة تفقد القائم بعمل رئيس الجامعة أعمال الصيانة داخل القاعات الدراسية ، كما تفقد ورش الكلية ومتابعة سير العمل بها وأعمال الصيانة والتجديدات بها.

وأشاد الدكتور ناصر الجيزاوى بمنتجات الورش حيث تساهم الورش بكلية الهندسة بشبرا في مجالات تدريب الطلاب وخدمة المجتمع من خلال التعاون مع الأقسام العلمية في مجال البحث العلمي وإنتاج وتسويق منتجاتها المختلفة لجميع الجهات داخل الجامعة وخارجها طبقا للمواصفات المصرية.

كما تفقد الدكتور ناصر الجيزاوى أعمال التجديدات داخل قاعة الاحتفالات بالكلية حيث تم تجهيزها طبقا للموصفات القياسية وتسع لحوالى 700 فرد ، كما تفقد مبنى البرامج الجديدة بالكلية ومتابعة سير العمل بها.

وخلال الجولة تفقد القائم بعمل رئيس الجامعة أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد بكلية الهندسة بشبرا، وعيادات الأسنان بالكلية والتجهيزات والمعامل الملحقة بهما.