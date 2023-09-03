رئيس جامعة بنها يتفقد كلية الهندسة بشبرا استعدادًا للعام الدراسي الجديد

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بعمل رئيس جامعة بنها، اليوم الأحد، جولة تفقدية بكلية الهندسة بشبرا؛ لمتابعة سير العمل داخل الكلية استعدادًا للعام الدراسي الجديد رافقه خلالها الدكتور أيمن الشهابي، عميد الكلية، ووكلاء الكلية.

وخلال الجولة، تفقد القائم بعمل رئيس الجامعة، أعمال الصيانة داخل القاعات الدراسية، كما تفقد ورش الكلية ومتابعة سير العمل بها وأعمال الصيانة والتجديدات بها.

وأشاد الدكتور ناصر الجيزاوي، بمنتجات الورش، حيث تسهم الورش بكلية الهندسة بشبرا في مجالات تدريب الطلاب وخدمة المجتمع من خلال التعاون مع الأقسام العلمية في مجال البحث العلمي وإنتاج وتسويق منتجاتها المختلفة لجميع الجهات داخل الجامعة وخارجها طبقا للمواصفات المصرية.

كما تفقد الجيزاوي، أعمال التجديدات داخل قاعة الاحتفالات بالكلية، حيث تم تجهيزها طبقًا للموصفات القياسية وتسع لحوالي 700 فرد، كما تفقد مبنى البرامج الجديدة بالكلية ومتابعة سير العمل بها.

وخلال الجولة، تفقد القائم بعمل رئيس الجامعة أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد بكلية الهندسة بشبرا، وعيادات الأسنان بالكلية والتجهيزات والمعامل الملحقة بهما.

الكشف الطبي للطلاب الجدد

وفي وقتٍ سابق، أجرى الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية موسعة لمتابعة أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد بكليات العلوم، والهندسة ببنها، والآداب، والتربية، وذلك بحضور عمداء، ووكلاء الكليات، والدكتور شريف المهدى مدير عام الشئون الطبية بالجامعة، وعلاء مجدي، منسق عام الكشف الطبى.

واطمأن الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة خلال جولته على إجراءات الكشف الطبي على الطلاب الجدد، المرشحين للقبول بكليات الجامعة خلال العام الجامعي الجديد.

وأشاد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب خلال جولته بالتزام القائمين على إجراءات الكشف الطبي بتوفير كافة التسهيلات وسبل الراحة للطلاب، حيث تم توفير أماكن انتظار لهم مع رفع درجة الاستعدادات القصوى بالعيادات لاستقبال الطلاب.