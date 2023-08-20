الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة بنها تكرم باحث اكتشاف الديناصور لتميزه علميًا

جامعة بنها
جامعة بنها

كرّم الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بعمل رئيس جامعة بنها، الباحث بلال سالم المدرس المساعد بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم بالجامعة وعضو فريق مركز الحفريات بجامعة المنصورة، بحضور الدكتورة نهاد البرقي القائم بعمل عميد كلية العلوم.

ووجه القائم بعمل رئيس الجامعة الشكر إلى الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة والدكتور هشام سلام رئيس الفريق البحثي لرعايتهم ودعمهم للباحث خلال مشواره العلمى وإجراء بحوث تعاون مشترك بين الجامعتين.

وأكد د. ناصر الجيزاوى أن جامعة بنها تزخر بالعديد من شباب العلماء المتميزين في مختلف المجالات العلمية والبحثية، مؤكدا أن الجامعة حريصة على خلق بيئة علمية وأكاديمية محفزة لشباب الباحثين وربط البحوث العلمية بمشاكل المجتمع.

والباحث بلال سالم حصل على درجة الماجستير في الحفريات الفقارية من جامعة أوهايو الأمريكية وله 3 أبحاث منشورة دوليًا في مجلات Q1 ذات معامل تأثير قوى بالإضافة إلي العديد من الملخصات البحثية التى تم نشرها في أكبر المؤتمرات الدولية.

كما قاد فريق دولي للكشف عن ديناصور مصري من عائلة الأبيلوسوريدات آكلة اللحوم التى عاشت في أرض الديناصورات "الواحات البحرية"، كما شارك في اكتشاف ديناصور آخر آكل للعشب من واحة باريس بصحراء مصر الغربية، سمى هذا الديناصور إيجاى سيمخو وهو اسم مقتبس من اللغة المصرية القديمة.

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