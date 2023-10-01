"الأرصاد": انخفاض الحرارة بمختلف الأنحاء واحتمالات سقوط أمطار

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم تشهد البلاد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة بمعدل من 3 لـ5 درجات مئوية، حيث تسود أجواء خريفية خاصة في المحافظات الشمالية.

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، أن الانخفاض في درجات الحرارة يأتي بسبب تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، الذي يعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة ما يساعد على حجب جزء من أشعة الشمس.

سبب انخفاض درجات الحرارة

وكشفت منار غانم عن أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على معظم محافظات الجمهورية ولكنها غير مؤثرة على المدارس والأعمال اليومية، بجانب وجود نشاط نسبي في الرياح وشبورة مائية خفيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مؤكدة أهمية متابعة النشرات الجوية بصورة يومية والقيادة بهدوء تام والاهتمام بنوعية الملابس خاصة وقت الإحساس بالبرودة.