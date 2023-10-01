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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

درجات الحرارة اليوم الأحد 1-10-2023 فى محافظات مصر

درجات الحرارة
درجات الحرارة

درجات الحرارة اليوم الأحد 1-10-2023 في محافظات مصر.. من المعلن عنه من قبل هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة ستنخفض اعتبارًا من يوم غد الأحد، وستتراوح بين 2 إلى 3 درجات مئوية، مع هطول أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد.

 

درجات الحرارة اليوم الأحد 1-10-2023 في محافظات مصر

درجات الحرارة غدا السبت:
القاهرة والوجه البحري العظمى 35 والصغرى 25

السواحل الشمالية العظمى 30 والصغرى 23

جنوب سيناء العظمى 39 والصغرى 28

شمال الصعيد العظمى 39 والصغرى 22

جنوب الصعيد العظمى 44 والصغرى 29

 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه اعتبارًا من غد الأحد الموافق 1 أكتوبر 2023، سيشهد الطقس انخفاضًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من (4:3 درجة مئوية)، يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، تكون معها الأجواء خريفية.

 

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من المتوقع أن يشهد الطقس انخفاضًا في درجات الحرارة اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 1 أكتوبر 2023، حيث ستتراوح قيم الانخفاض بين 3 و4 درجات مئوية على كافة الأنحاء، وستتساقط أمطار خفيفة على بعض مناطق الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، وشمال الصعيد وجنوب الصعيد. 

 

وسيكون الطقس خريفيًا بامتياز في هذه المناطق. كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا على بعض المناطق مثل القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، فيما يكون لطيفًا ليلًا على شمال البلاد وشمال الصعيد، ومعتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


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حالة البحرين الأحمر والمتوسط
وبالنسبة إلى حالة البحرين الأحمر والمتوسط، فتوقعت الأرصاد أنها ستكون كالآتي:

تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

 

فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. 

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