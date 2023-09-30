السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حقيقة تأثر مصر بالعاصفة "إلياس".. ومفاجأة بشأن طقس الأسبوع

الطقس
الطقس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن دول حوض المتوسط تسمى حالات عدم الاستقرار الجوية أو المنخفضات الجوية لتكون سهلة التداول، مشيرة إلى أن دانيال وإلياس منخفضات جوية تختلف سرعات الرياح فيها.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن إلياس عاصفة مطرية ضربت اليونان، لكن لم ولن تؤثر على مصر، لأننا تأثرنا بكتل هوائية شرقية.

بشرى سارة انخفاض درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

وأكدت أن مصر تشهد حالة استقرار، ومتوقع من غد انخفاض درجات الحرارة من 3 إلى 4 درجات، تسود أجواء خريفية على معظم أنحاء الجمهورية، مع أمطار خفيفة غير مؤثر على أي أعمال يومية أو دراسية.

وأردفت: "الأحوال مستقرة تماما حتى نهاية الأسبوع، انخفاض درجات الحرارة نهارًا وليلًا، مع فرص أمطار متفاوتة الشدة، لكن لا توجد أي تقلبات جوية".

اليأس دانيال الأرصاد المنخفضات الجوية انخفاض درجات الحرارة

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