الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي للمستفيد

صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

شقق الإسكان الاجتماعي هي وحدات سكنية كاملة التشطيب تقدمها الحكومة المصرية للمواطنين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، يتم طرح الإعلانات الجديدة للبرنامج بشكل دوري، ويتم الإعلان عن موعد فتح حجز شقق الاسكان الاجتماعي وشروط تقديم شقق الاسكان الاجتماعي في الصحف والمواقع الرسمية.

مساحات شقق الإسكان الاجتماعي.. منخفض الدخل

تتراوح مساحات شقق الإسكان الاجتماعي من 75 إلى 90 متر مربع، وتتكون من غرفتين وصالة أو ثلاث غرف وصالة، يتم بناء هذه الشقق في مدن جديدة ومحافظات مختلفة في جميع أنحاء الجمهورية.

صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري اختار من بين القائمة الموجودة مركز خدمة المواطنين اضغط على طلبات اختار طلب متابعة الملفات بشركات الاستعلام يطلب موقع صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تسجيل الرقم القومي لصاحب طلب الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي، وادخال رقم المرور. ثم اضغط دخول. يجد المستفيد من شقق الاسكان الاجتماعي بيانات العميل المسجلة بـ موقع وزارة الاسكان الاجتماعي. يختار من الخدمات " طلبات متابعة الملفات بشركات الاستعلام". ثم تظهر حالة الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي.

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في حالة لم يكن المستفيد من شقق الاسكان الاجتماعي لم يكن لديه حساب على موقع وزارة الاسكان الاجتماعي، عند الخطوة رقم 6، يختار "التسجيل "، ثم يطلب منه موقع الاسكان الاجتماعي البيانات التالية لإدخالها.

الرقم القومي لصاحب الطلب/الشريك بالتضامن الموبايل لصاحب الطلب/الشريك بالتضامن كلمة المرور تأكيد كلمة المرور

الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي

يمكن الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي هاتفيا

من خلال الاتصال الهاتفي على أحد الأرقام التالية:

رقم الهاتف المحمول: 1188

رقم الهاتف الأرضي: 090071117

شروط شقق الاسكان الاجتماعي

شروط تقديم شقق الإسكان الاجتماعي هي مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على وحدات سكنية.

فيما يلي أهم شروط تقديم شقق الإسكان الاجتماعي:

الجنسية المصرية: يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

السن: يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

الدخل الشهري: يجب ألا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن 6000 جنيه للأعزب و8000 جنيه للمتزوج.

عدم امتلاك وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية: يجب ألا يكون للمتقدم أو أسرته وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية.

عدم الاستفادة من أي برنامج إسكان اجتماعي سابق: يجب ألا يكون المتقدم أو أسرته قد استفاد من أي برنامج إسكان اجتماعي سابق.

بالإضافة إلى هذه الشروط، هناك بعض الشروط الأخرى التي قد يتم تطبيقها في بعض الإعلانات، مثل:

الحد الأدنى للسن: قد يتم تحديد حد أدنى للسن للمتقدمين، مثل 21 عامًا.

الحد الأقصى للسن: قد يتم تحديد حد أقصى للسن للمتقدمين، مثل 50 عامًا.

الإقامة في المحافظة التي يتم طرح الوحدات السكنية فيها: قد يتم اشتراط أن يكون المتقدم مقيمًا في المحافظة التي يتم طرح الوحدات السكنية فيها.

يتم اختيار المتقدمين لشقق الإسكان الاجتماعي بناءً على مجموعة من المعايير، بما في ذلك:

الدخل الشهري للمتقدم.

عدد أفراد الأسرة.

سنوات الإقامة في المحافظة التي يتم طرح الوحدات السكنية فيها.

يتم الإعلان عن نتائج التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي على الموقع الإلكتروني الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.