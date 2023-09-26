الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

طريقة تقديم الهجرة إلى أمريكا 2024 عبر الإنترنت

الهجرة إلى أمريكا
الهجرة إلى أمريكا

يبحث المواطنون المصريون في هذه الأيام عن موقع الهجرة الأمريكية الرسمي لـ تقديم طلب هجرة إلى أمريكا عبر الإنترنت وموعد الهجرة إلى أمريكا 2024 وكيفية معرفة نتيجة الهجرة العشوائية لامريكا 2024 .

 

تقديم طلب هجرة إلى أمريكا عبر الإنترنت

 

يبدأ التسجيل في قرعة الهجرة العشوائية الى امريكا 2024 يوم 5 أكتوبر 2023 وينتهي يوم 8 نوفمبر 2023، هذا يعتبر توقيت تقديم طلب هجرة إلى أمريكا عبر الإنترنت .

 

شروط تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

 

أن يكون المتقدم إلى تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا 2024 ، مواطناً أو مقيمًا دائمًا قانونياً في بلد مؤهل.

أن يكون المتقدم إلى تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا 2024 ، حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

أن يكون المتقدم إلى تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا 2024، حاصلاً على خبرة عمل لمدة عامين على الأقل في مهنة تتطلب تدريبًا لمدة عامين على الأقل.

 

خطوات تقديم الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2024

 

قم بإنشاء حساب على موقع وزارة الخارجية الأمريكية : https://dvprogram.state.gov .

املأ نموذج الطلب الإلكتروني.

قم بتحميل صورة شخصية وشهادة ميلاد وشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

دفع رسوم التقديم البالغة 330 دولارًا أمريكيًا.

انتظر نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024 التي ستعلن في مايو 2024.

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نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

سيتم إخطار المتقدمين الذين تم اختيارهم في القرعة عبر البريد الإلكتروني، سيحتاج هؤلاء المتقدمين إلى تقديم طلب للحصول على تأشيرة هجرة من خلال سفارة أو قنصلية الولايات المتحدة في بلدهم.

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أسباب رفض تأشيرة الهجرة العشوائية

هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى رفض تأشيرة الهجرة العشوائية إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك:

            

عدم استيفاء المتطلبات: يجب على المتقدمين لتأشيرة الهجرة العشوائية استيفاء جميع المتطلبات، بما في ذلك أن يكونوا من مواطني أو مقيمين دائمين قانونيين في بلد مؤهل، وأن يكونوا حاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأن يكونوا حاصلين على خبرة عمل لمدة عامين على الأقل في مهنة تتطلب تدريبًا لمدة عامين على الأقل.

وجود مشكلة في المستندات: يجب على المتقدمين تقديم جميع المستندات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق. إذا كانت هناك مشكلة في المستندات، فقد يتم رفض الطلب.

عدم الإجابة على أسئلة المقابلة بشكل مقنع: سيخضع المتقدمون لتأشيرة الهجرة العشوائية لمقابلة مع مسؤول القنصلية. يجب على المتقدمين الإجابة على أسئلة المقابلة بشكل مقنع ليثبتوا أنهم مؤهلون للحصول على تأشيرة الهجرة.

وجود مشكلة في سجل السفر: يجب على المتقدمين لتأشيرة الهجرة العشوائية تقديم سجل سفرهم. إذا كان هناك أي مشاكل في سجل السفر، فقد يتم رفض الطلب.

وجود مشكلة في سجل الجنائي: يجب على المتقدمين لتأشيرة الهجرة العشوائية تقديم سجل جنائيهم. إذا كان هناك أي مشاكل في سجل الجنائي، فقد يتم رفض الطلب.

وجود مشكلة في الأمن القومي: قد يتم رفض تأشيرة الهجرة العشوائية إذا كان المتقدم يمثل تهديدًا للأمن القومي للولايات المتحدة.

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