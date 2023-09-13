الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

تعرف على طريقة الاستعلام عن تاشيرة السعودية برقم الجواز

تاشيرة السعودية
تاشيرة السعودية

التاشيرة السعودية .. يبحث العديد من المواطنين عن التاشيرة السعودية وكيفية الحصول عليها وخاصة مع بداية موسم العمرة واستقبال المملكة العربية السعودية للمعتمرين من مختلف انحاء العالم لاداء شعيرة العمرة .

خطوات الاستعلام عن تاشيرة السعودية  برقم الجواز 

يمكنك الان الاستعلام عن تاشيرة السفر الى الأراضى السعودية  باستخدام رقم جواز السفر الخاص بك ، وذلك من خلال الخطوات التالية:

  1. الدخول الى منصة التاشيرات التابعة الى وزارة الخارجية السعودية والتى يمكنك الدخول اليها من هنا .
  2. ثم تقوم بملى الطلبات المقدم اليك :
  3. رقم الجواز
  4. نوع التاشيرة التى تريد الاستعلام عنها
  5. جنسية الشخص الذى يريد الاستعلام.
  6. جهة القدوم القادم منها الشخص طالب الاستعلام الى المملكة العربية السعودية

شروط الاستعلام عن تاشيرة السعودية برقم الجواز 

قد حدد منصة التاشيرات التابعة الى المملكة العربية عدد من الشروط لاتمام الاستعلام عن التاشيرة من بينها .

ان يكون جواز السفر المستعلم من خلاله صالح لمدة 6 اشهر على الاقل قبل السفر الى الارضى السعودية 

ان يكون بجواز السفر الخاص بالمسافر صفحات فارغة وفى حالات ملى الصفحات الخاصة بجواز السفر فلابد من اصدار جواز سفر جديد.

رابط الاستعلام عن تأشيرة زيارة للسعودية برقم الجواز 2023

السعودية.. المديرية العامة للجوازات توضح قرارها بخصوص تأشيرة المقيمين

خدمات المقيمين داخل المملكة العربية السعودية

كما توفر منصة التاشيرات العديد من الخدمات التى يحتاجها المقيمين داخل المملكة العربية السعودية من بينها

  • طلب زيارة عائلية
  • طلب زيارة شخصية
  • طلب تمديد تاشيرة العودة
  • التفويض على التاشيرة
  • التفويض على تاشيرة العمل
  • تصديق الطلبات للافراد
  • خدمات الاستفسارات والمقترحات

وقد توسعت المملكة العربية السعودية مؤخرا فى التحول الرقمى واصدرت العديد من المواقع الخدمية لتسهيل حصول سواء المواطنين السعوديين او المقيمين لديها او المسافرين اليها على الخدمات التى يحتاجوها دة الذهاب مباشرة الى الجهة المعنية ومن بين هذة المنصات الالكترونية السعودية منصة انجاز ومنصة ابشر ومنصك نسك وهى المنصة الخاصة بحجز رحلات العمرة وكافة الخدمات المتعلقة بالعمرة .

 

 

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رابط الاستعلام عن تأشيرة زيارة للسعودية برقم الجواز 2023

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