رابط الاستعلام عن تأشيرة زيارة للسعودية برقم الجواز 2023

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الاستعلام عن تأشيرة زيارة برقم الجواز 2023

أتاحت وزارة الخارجية السعودية للتسهيل على المواطنين إمكانية الاستعلام عن تأشيرة زيارة برقم الجواز 2023، عبر منصة «إنجاز»، والتي تسمح للمستعلم معرفة حالة جواز السفر (حصل على تأشيرة أم أنه مازال ينتظر التأشيرة).

الاستعلام عن تأشيرة زيارة برقم الجواز 2023

مدة الحصول على تأشيرة :

يستغرق حصول جواز السفر على التأشيرة ثلاثة أيام، لذلك يمكن الاستعلام عن جواز السفر خلال 72 ساعة.

خطوات الاستعلام عن تأشيرة زيارة برقم الجواز 2023

للاستعلام عن تأشيرة زيارة برقم الجواز 2023 يقوم المستعلم بالدخول على موقع وزارة الخارجية من خلال الضغط على هذا الرابط هنا.

2- يقوم المستعلم عن تأشيرة زيارة برقم الجواز 2023، بتحديد صفحة تأشيرات إنجاز.

3-يقوم المستعلم بالضغط على المربع الخاص بإدخال.

4- يقوم المستعلم بإدخال الرقم الخاص بطلب الاستعلام في الخانة المخصصة له والتأكد من صحة هذه الأرقام

5- كتابة الرقم الموجود على جواز السفر الخاص بالراغب في الاستعلام عن تأشيرة زيارة برقم الجواز 2023، في المكان المحدد بالموقع.

6- كتابة الرمز المائي بدقة شديدة.

7- الضغط على المربع الخاص بالاستعلام.

8- تظهر المعلومات الخاصة بتأشيرة زيارة برقم الجواز 2023.

يذكر أن وزارة الخارجية السعودية، أتاحت استبدال لاصق التأشيرة بـ التأشيرة الإلكترونية، والتي ستسمح بقراءة البيانات من خلال الـ QR، لعدد محدد من الدول، موضحة أن خطوة التأشيرة الإلكترونية تهدف إلى التيسير للحصول على تأشيرات الإقامة، والزيارة، والعمل في المملكة.

الدول المصرح لها باستخدام التأشيرة الإلكترونية السعودية

كما أوضحت وزارة الخارجية السعودية عبر منشور لها على موقعها الإلكترونى، أن الدول المقرر لها الانضمام إلى التأشيرة الإلكترونية هي الإمارات، ومصر، الأردن، الهند، بنجلاديش، إندونيسيا، والفلبين.