السعودية تمنح تأشيرة الزيارة إلكترونيًا لمواطني 8 دول جديدة

أعلنت وزارة السياحة السعودية، اليوم الأحد، منح تأشيرة الزيارة إلكترونياً لثماني دول جديدة، تشمل “أذربيجان، وألبانيا، وأوزبكستان، وجنوب إفريقيا، وجورجيا، وطاجيكستان، وقيرغيزستان، والمالديف”.

ويوفر هذا القرار لحاملي جنسية الدول الـ8، التقدم بطلب تأشيرة الزيارة إلى المملكة إلكترونيًا، أو طلبها عند الوصول إلى أحد المنافذ الدولية للمملكة.

واتسع بذلك نطاق التأشيرة إلى 57 دولة، والتي تم إطلاقها في 27 سبتمبر 2019 وتمكن الأفراد من زيارة مناطق المملكة المختلفة وأداء العمرة.

وتشترط لائحتها ضرورة امتثال السياح للأنظمة والتعليمات المتبعة أثناء وجودهم داخل المملكة.



إستراتيجية السياحة في المملكة



وقالت وزارة السياحة السعودية إن هذه الخطوة تأتي اتساقًا مع إستراتيجية السياحة في المملكة، وتطلعات القطاع المتوافقة مع رؤية 2030، والتي تشمل رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي من 3% إلى ما يزيد على 10%، وتوفير مليون فرصة عمل إضافية، وجذب 100 مليون سائح بحلول 2030.

لا تتيح أداء فريضة الحج ولا أداء العمرة

وأشارت وزارة السياحة إلى أن تأشيرة الزيارة لا تتيح أداء فريضة الحج، كما أنها لا تمكن من أداء العمرة في أثناء موسم الحج، وهي امتداد للجهود الرامية لتعزيز انفتاح المملكة وتواصلها مع العالم، إضافةً إلى دعم جهود التنمية والتنوع الاقتصادي،الذي هو في صميم الأهداف الرئيسية للرؤية.