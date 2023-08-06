الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

شروط تمديد تأشيرة الإقامة للمطلقات والأرامل فى الإمارات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ترصد "الدستور" المستندات المطلوبة لإصدار قرار تمديد تأشيرة الإقامة للمطلقات والأرامل، للمصريين المتواجدين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لما نشرته البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

شروط تمديد تأشيرة الإقامة للمطلقات والأرامل:

تسمح دولة الإمارات بتمديد الإقامة للأرامل والمطلّقات وأبنائهنّ لمدة عام بدون ضامن/مستضيف من تاريخ وقوع الوفاة أو الطلاق، وتُجدد لمرة واحدة.

كما ينطبق التمديد على أبناء تلك المرأة، شريطة أن تكون إقامتهم وقت وقوع الطلاق أو الوفاة على كفالة الوالد المتوفى أو المطلق.

كما يجب أيضًا:

أن تكون تأشيرات الإقامة للمرأة وأولادها سارية وقت وقوع الطلاق أو الوفاة.

ألا تزيد مدة تأشيرة الإقامة للأبناء علي مدة تأشيرة الإقامة الخاصة بوالدتهم.

الإمارات العربية المتحدة المستندات المطلوبة دولة الإمارات العربية المتحدة
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