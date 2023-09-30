عاجل.. ننشر موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعى 2023 مبادرة سكن لكل المصريين

ارتفعت معدلات البحث عن موعد فتح حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2023، ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين” عبر موقع وزارة الإسكان والتعمير ومعرفة شروط الإسكان الاجتماعي والحد الأدنى للدخل سواء للأعزب أو المتزوج.

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023

وأجاب صندوق الإسكان الاجتماعي عن سؤال موعد فتح حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2023، وفقا لتصريحات مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التي أوضحت أنه جار الاستعداد لطرح مرحلة تكميلية لـ سكن كل المصريين 3 قبل نهاية العام الجاري.

ومن المتوقع أن موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعى 2023، في نهاية العام الجاري وتحديدًا خلال شهري 11 و 12 المقبلين.

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شروط الإسكان الاجتماعي 2023

شروط تقديم شقق الإسكان الاجتماعي في مصر هي:

أن يكون المتقدم للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي 2023 مصري الجنسية.

أن يكون المتقدم للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي 2023 بالغًا سن 21 عامًا على الأقل.

أن يكون المتقدم للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي 2023 متزوجًا على الأقل لمدة 5 سنوات في حالة التقدم بأسرة.

ألا يكون المتقدم للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي 2023 أو أي من أفراد أسرته يمتلك وحدة سكنية مدعومة من الدولة.

ألا يزيد الدخل الشهري للأسرة عن 6000 جنيه للأعزب، و8000 جنيه للمتزوج.

أن يكون المتقدم للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي 2023 حاصلًا على مؤهل متوسط على الأقل.

أن يكون المتقدم للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي 2023 من أبناء المحافظة التي يتم طرح الوحدات بها.

تقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2022

مستندات تقديم شقق الإسكان الاجتماعي متغيرة طبقًا لكل إعلان.

المستندات المطلوبة طبقًا لإعلان سكن كل المصريين:

استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بالكراسة) بخط واضح.

إيصال شراء الكراسة وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية.

صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية).

شهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للفرد أو الأسرة علـى أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ الإعلان، بحيث تشمل صافي المكافآت والبدلات والأرباح والحوافز السنوية التى يتحصل عليها الفرد أو الأسرة وذلك إن وجد.

أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية على أن تكون مختومة ومؤرخة ومعتمدة.

يتم تقديم الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أو من خلال فروع الصندوق في جميع أنحاء الجمهورية.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2023

وفيما يخص أسعار شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان الـ18 أوضح صندوق الإسكان الاجتماعي، أنها أسعار شقق الإسكان الاجتماعي أنها تتراوح ما بين 245.000 لـ 360.000 جنيه، ويتم طرح هذه الوحدات بنظام التمويل العقاري على أقساط في ضوء الشروط التي حددتها وزارة الإسكان.