الاستعلام عن فاتورة كهرباء شركة مصر الوسطى إلكترونيًا

يبدأ الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، مصر الوسطى بالتزامن مع بداية كل شهر، استعلام فاتورة الكهرباء شهر أكتوبر 2023 عبر موقع وزارة الكهرباء الإلكتروني والسداد إلكترونيًا.

يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى من خلال الموقع الإلكتروني لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالشركة.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى من خلال الموقع الإلكتروني

انتقل إلى موقع شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء على الإنترنت.

في القائمة الرئيسية، انقر فوق "الخدمات".

في قسم "الفواتير"، انقر فوق "استعلام عن الفواتير".

أدخل بياناتك الشخصية، بما في ذلك المحافظة، والفرع، ورقم الاشتراك.

انقر فوق "إظهار الفاتورة".

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال تطبيق الهاتف المحمول

اقرأ أيضًا

استعلام فاتورة الكهرباء شهر أكتوبر 2023

قم بتنزيل تطبيق شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء على هاتفك المحمول.

افتح التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام رقم المشترك والرقم السري.

انتقل إلى قسم "الفواتير".

انقر فوق "استعلام عن الفواتير".

البيانات المطلوبة للاستعلام عن فاتورة الكهرباء

المحافظة

الفرع

رقم الاشتراك

نصائح استعلام فاتورة الكهرباء

تأكد من إدخال البيانات الشخصية بشكل صحيح.

إذا لم تظهر الفاتورة، فحاول إعادة إدخال البيانات مرة أخرى.

يمكنك أيضًا الاتصال بخدمة العملاء للحصول على المساعدة.

رقم خدمة العملاء: 121

أسعار شرائح الكهرباء 2023 للمنازل

الشريحة الأولى: من صفر إلى 50 كيلو وات (48 قرشًا).

الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلو وات (58 قرشًا).

الشريحة الثالثة: من 101 حتى 200 كيلو وات (77 قرشًا).

الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلو وات (106 قروش).

الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلو وات (128 قرشًا).

أسعار شرائح الكهرباء 2023 للتجاري

الشريحة الأولى: من صفر إلى 50 كيلو وات (48 قرشا).

الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلو وات (58 قرشا).

الشريحة الثالثة: من 101 حتى 200 كيلو وات (77 قرشًا).

الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلو وات (106 قروش).

الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلو وات (128 قرشًا).

الشريحة السادسة: من 651 إلى ألف كيلو وات (140 قرشًا).