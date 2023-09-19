خطوات استعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي للمنازل وطرق السداد الإلكتروني

يسدد المواطنون فاتورة الغاز الطبيعي نهاية كل شهر، وذلك لاصحاب عدادات الغاز القديمة، حيث تعمل الجديدة بنظام الدفع المسبق.

وتوفر شركة بتروتريد استعلام عن فاتورة الغاز الكترونيًا ، كما توفر طرقًا لسدادها بدلًا من انتظار المحصل ، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط استعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي وطرق السداد .

استعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي

يستطيع المواطنون اجراء استعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي من خلال عدة طرق، فيمكن استعلام فاتور الغاز عن طريق الموقع الإلكتروني لشركة الخدمات التجارية البترولية بتروتريد بعد الدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة بتروتريد من خلال الضغط على الرابط التالي من هنا.

ثم اختيار خدمة "استعلام عن فاتورة الغاز"، وإدخال رقم العداد، ثم الضغط على "استعلام".

تطبيق بتروتريد

وتوفر شركة بتروتريد تطبيق بتروتريد على الهاتف المحمول حيث يمكنك تحميل تطبيق بتروتريد من متجر التطبيقات، ثم تسجيل الدخول، ثم اختيار خدمة "استعلام عن فاتورة الغاز"، وإدخال رقم العداد، ثم الضغط على "استعلام".

أو التواصل عن طريق خدمة الرسائل النصية من خلال إرسال رسالة نصية إلى رقم 7575 تحتوي على رقم العداد، ثم الضغط على "إرسال".

طرق سداد فاتورة الغاز

يمكن سداد فاتورة الغاز عن طريق مراكز الخدمة والدفع: يمكن زيارة أحد مراكز الخدمة والدفع التابعة لشركة بتروتريد، ودفع الفاتورة نقدًا أو ببطاقة الائتمان أو الخصم.

ويمكن سداد فاتورة الغاز من خلال الموقع الإلكتروني لشركة بتروتريد فبعد الدخول إلى الشركة من خلال الرابط السابق اتبع الخطوات التالية :

انقر على "خدمات العملاء".

انقر على "سداد الفواتير".

أدخل رقم العداد.

أدخل قيمة الفاتورة.

اختر طريقة الدفع.

انقر على "سداد".

أو تطبيق بتروتريد على الهاتف المحمول، أو من خلال خدمة الدفع الإلكتروني، مثل خدمة فوري أو خدمة مصاري، أو من خلال خدمة الدفع عبر الهاتف، مثل خدمة أمان أو خدمة باي بال.