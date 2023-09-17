أسعار شرائح الكهرباء المنزلي ورابط الاستعلام عن فاتورة سبتمبر 2023

زاد البحث عن أسعار شرائح الكهرباء المنزلي على محركات البحث المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي للاستفسار عن التكلفة الكاملة للاستهلاك التي يستهلكها المواطنين سواء المستخدمين للعدادت القديمة أو الجديدة.

أسعار شرائح الكهرباء المنزلي

نعرض في التقرير التالي أسعار شرائح الكهرباء المنزلي وكذلك رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر 2023.

أسعار شرائح الكهرباء المنزلي

الشريحة الأولى تبدأ من صفر إلى 50 كيلو وات سعرها 58 قرشًا.

الشريحة الثانية تبدأ من 51 إلى 100 كيلو وات يكون سعرها 68 قرشًا.

الشريحة الثالثة تبدأ من صفر حتى 200 كيلو وات يكون سعرها 83 قرشًا.

الشريحة الرابعة تبدأ من 201 إلى 350 كيلو وات يكون سعرها 111 قرشًا.

الشريحة الخامسة تبدأ من 351 إلى 650 كيلو وات يكون سعرها 131 قرشًا.

الشريحة السادسة تبدأ من 651 إلى ألف كليو وات سعرها 140 قرشًا.

الشريحة السابعة تبدأ من صفر لأكثر من 1000 كيلو وات (145 قرشا) وأصحاب تلك الشريحة أيضا لا يحصلون على دعم ولا يخضعون لنظام التشريح.

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء سبتمبر 2023

يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء سبتمبر من خلال الإنترنت للشركات الموزعة للكهرباء الموجودة في مصر من هذا الرابط http://www.moee.gov.eg

اختيار الشركة الموزعة للكهرباء وتغطي منطقتك السكنية وهذه الشركات هي