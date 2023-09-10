السبت 09 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس كهرباء شمال الدلتا يلتقي مع مسئولي "شرطة الكهرباء"

رئيس الشركة خلال
رئيس الشركة خلال الاجتماع

اجتمع المهندس محمد عسل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء اليوم السبت، مع مسئولي شرطة الكهرباء بالمحافظات في نطاق عمل الشركة بمحافظات الدقهلية وكفر الشيخ  دمياط.

وحضر الاجتماع كل من العميد سامر حسين مفتش مباحث منطقة وسط الدلتا، والعميد الدكتور مصطفى بدران مفتش مباحث منطقة شرق الدلتا، بالإضافة إلى رؤساء قطاعات ( الشئون التجارية - الشبكات والتحكم - الشئون الفنية) ورؤساء قطاع ( كبار المشتركين - القطاع التجاري بكفر الشيخ  - الشئون القانونية - التفتيش الفني والمالي والتجاري - الجودة - العدادات) ورؤساء القطاعات نطاق الشركة ( شمال الدقهلية - جنوب الدقهلية - ‏كفر الشيخ - دمياط ) ومديري عموم (الضبطية القضائية - نظم المعلومات - شئون التعاون مع مرفق الكهرباء -المتابعة ).

وقدم عسل شكره لقيادات شرطة الكهرباء على حسن التعاون المثمر لضبط حالات سرقات التيار الكهربائي مما كان له الأثر في تحسين نسبة الفقد بالشركة.

وناقش المستجدات والضوابط التي يتم على أساسها احتساب الممارسات ومحاضر سرقات التيار الكهربائي وحالات التسويات لتوحيد قواعد احتساب محاضر الممارسات وكذا التعاون  في بحث التظلمات التي يتقدم بها المواطنين حسب الحالات التي يتم المرور عليها وتم الاتفاق على عمل حملات مكثفة على المناطق الصناعية والمناطق الأكثر فقداً نطاق الشركة والتي تم استعراضها في سياق الاجتماع، كما تم الاتفاق على عمل حملات مشتركة منذ بدايه العام المالي بين مسئولي الضبط القضائي بالشركة ومسئولي شرطة الكهرباء بطريقه ممنهجه ليظهر مردودها في خفض نسبة الفقد مع نهاية العام المالي الحالي .

شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء الكهرباء توزيع الكهرباء شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء شرطة الكهرباء

مواد متعلقة

"الإسكندرية لتوزيع الكهرباء" تعلن بدء تدريب طلبة الجامعات والمعاهد العليا

الأكثر قراءة

نشوب حريق فى محل لخدمات الإنترنت بإمبابة فى الجيزة

لأصحاب المؤهلات المتوسطة.. وزارة العمل تعلن عن 200 فرصة عمل جديدة

العثور على جثة شخص بمحيط ميدان المحطة ومسجد السيد البدوى بطنطا

"كهرباء الوجه القبلى" تنتهى من أعمال صيانة حوض التبخير المُنهار

متلازمة الهرس.. خطر محدق بالناجين من الزلزال المدمر فى المغرب

هل فتح باب التقديم لمسابقة الـ 30 ألف معلم مجددًا؟.. مصادر تكشف الحقيقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

وائل لطفي

فى قلب العالم

لواء.حمدى البطران

ضرورة استكمال المسيرة

سامح محجوب يكتب: السيسى جابه كل الخراب بشجاعة وطنية وإخلاص

ماجد حبته

صوت إفريقيا فى العشرين

مدحت بشاى

الحكيم "الفلكى".. وعظيمات مصر"السيسى"

أحمد بهاء الدين شعبان

"إحنا" والبريكس!

لواء. محسن الفحام

بين المتاح والمطلوب

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل

كيف خدع السادات "إسرائيل" بأشرف مروان؟ شهادة من تل أبيب