رئيس كهرباء شمال الدلتا يلتقي مع مسئولي "شرطة الكهرباء"

اجتمع المهندس محمد عسل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء اليوم السبت، مع مسئولي شرطة الكهرباء بالمحافظات في نطاق عمل الشركة بمحافظات الدقهلية وكفر الشيخ دمياط.

وحضر الاجتماع كل من العميد سامر حسين مفتش مباحث منطقة وسط الدلتا، والعميد الدكتور مصطفى بدران مفتش مباحث منطقة شرق الدلتا، بالإضافة إلى رؤساء قطاعات ( الشئون التجارية - الشبكات والتحكم - الشئون الفنية) ورؤساء قطاع ( كبار المشتركين - القطاع التجاري بكفر الشيخ - الشئون القانونية - التفتيش الفني والمالي والتجاري - الجودة - العدادات) ورؤساء القطاعات نطاق الشركة ( شمال الدقهلية - جنوب الدقهلية - ‏كفر الشيخ - دمياط ) ومديري عموم (الضبطية القضائية - نظم المعلومات - شئون التعاون مع مرفق الكهرباء -المتابعة ).

وقدم عسل شكره لقيادات شرطة الكهرباء على حسن التعاون المثمر لضبط حالات سرقات التيار الكهربائي مما كان له الأثر في تحسين نسبة الفقد بالشركة.

وناقش المستجدات والضوابط التي يتم على أساسها احتساب الممارسات ومحاضر سرقات التيار الكهربائي وحالات التسويات لتوحيد قواعد احتساب محاضر الممارسات وكذا التعاون في بحث التظلمات التي يتقدم بها المواطنين حسب الحالات التي يتم المرور عليها وتم الاتفاق على عمل حملات مكثفة على المناطق الصناعية والمناطق الأكثر فقداً نطاق الشركة والتي تم استعراضها في سياق الاجتماع، كما تم الاتفاق على عمل حملات مشتركة منذ بدايه العام المالي بين مسئولي الضبط القضائي بالشركة ومسئولي شرطة الكهرباء بطريقه ممنهجه ليظهر مردودها في خفض نسبة الفقد مع نهاية العام المالي الحالي .