السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الإسكندرية لتوزيع الكهرباء" تعلن بدء تدريب طلبة الجامعات والمعاهد العليا

المهندس إيهاب الفقي
المهندس إيهاب الفقي

بدأت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس إيهاب الفقي، اليوم السبت، فعاليات الأسبوع الأول لتدريب طلبة الكليات والمعاهد العليا كلية حاسبات وتكنولوجيا المعلومات، حيث قام المهندس محمد عبدالله مدير عام التدريب بإلقاء محاضرة بعنوان (المنظومة الكهربية).

كما بدأت اليوم فعاليات التدريب الصيفى لطلبة الجامعات والمعاهد العليا الحكومية (كلية الآداب)، حيث قام ياسر بيومى مهندس أول بإدارة G. I. S لشبكات الجهد المنخفض بإلقاء محاضرة فى البرنامج.

وكان قطاع التدريب في كهرباء الإسكندرية برئاسة المهندسة ريهام الدرديري استكمل برنامج تدريب وإعداد كوادر بشرية بمراكز خدمة العملاء بشركات التوزيع، فقد تم تنفيذ يوم  الخميس الماضي في قطاع المنتزة تكملة لبرنامج العدادات الذكية وقام بإلقاء المحاضرة  المهندس حسين رمضان رئيس قطاع العدادات، وفي قطاع غرب الإسكندرية أيضا تم تنفيذ  تكملة لبرنامج التحكم ولوحات التوزيع، وألقى المحاضرة المهندس محمد رجب بإدارة شبكات محرم بك.

الإسكندرية لتوزيع الكهرباء الكهرباء توزيع الكهرباء المهندس إيهاب الفقي كليه حاسبات وتكنولوجيا المعلومات

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