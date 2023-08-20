الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"كهرباء الإسكندرية" تنتهي من أعمال تطوير قرى برج العرب ضمن "حياة كريمة"

المهندس إيهاب الفقي
المهندس إيهاب الفقي

أنهت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء المرحلة الأولي من  تطوير القري والنجوع الواقعة في نطاق عمل الشركة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث أعدت الشركة الدراسات والرسومات والتصميمات الفنية الخاصة بعمليات تطوير الشبكة الكهربائية للقرى والنجوع الواقعة داخل المبادرة .

ووفق تقرير اطلعت عليه “الدستور” حول الموقف التنفيذي لعمليات التطوير التي تتم في 4 مراكز رئيسية  تقع جميعها في مركز ومدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، تهدف عملية التطوير إلى إحلال وتجديد شبكات الكهرباء بالقري والنجوع طبقا لأعلي الأسس والمعايير الفنية لتوفير أفضل خدمة وأعلى جودة ممكنة لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية.

ويتم تنفيذ عمليات التطوير في 4 مراكز رئيسية  يتبعها 55 نجع وقرية وهي «مدينة برج العرب ويتبعها 8 نجوع ، وقرية أبو صير ويتبعها 13 نجع، وقرية الغربانيات ويتبعها 18 نجع، وقرية بهيج وتبعها 16 نجع».

ويستفيد من التطوير حوالي 82000 مواطن بخلاف توصيل التيار الكهربائي لجميع الإنشاءات الخدمية والصحية والتعليمية الجديدة الجاري إنشاؤها ضمن مبادرة حياة كريمة.

وشملت أعمال التطوير إحلال وتجديد 17 كشك كامل بمحول ، وتغيير 2267 من الأعمدة الموجودة في القري والنجوع بمدينة ومركز برج العرب .

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