"كهرباء مصر الوسطى" الأعلى في تركيب العدادات الكودية على مستوى الوزارة

جاءت شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء في المرتبة الأولى، من حيث أكثر شركات التوزيع تركيبا للعدادات الكودية في يوم 13 سبتمبر الجاري .

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وسجلت المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء تركيب 3328 عدادا كوديا للمباني المخالفة، وجاءت شركة مصر الوسطي بالمرتبة الأولي حيث انتهت من تركيب 1071عدادا كوديا، فيما جاءت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء في المرتبة الثانية بإجمالي تركيبات 353 عدادا.

وذكر التقرير الذي اطلعت عليه "الدستور"، أن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء جاءت في المركز الثالث بتركيب 342 عدادا كوديا، وفي المرتبة الرابعة جاءت شركة القناة لتوزيع الكهرباء حيث انتهت من تركيب 339 عدادا.

وفي المرتبة الخامسة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بإجمالي تركيبات 320 عدادا، وفي المرتبة السادسة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بتركيبات 317 عدادا، وحلت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء في المرتبة السابعة بتركيب 290 عدادا.

فيما جاءت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء في المرتبة الثامنة بتركيب 169عدادا، وجاءت في المرتبة التاسعة والأخيرة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

وذكر مصدر في الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن الاهتمام بتركيب العدادات للمباني المخالفة لتقليل نسب الفقد في التيار وتحصيل أموال الدولة .

الانتهاء من وضع ضوابط صرف تعويضات المقاولين والمورّدين

واكد المصدر في تصريح خاص لـ "الدستور" ان شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء كانت الأعلى بفارق كبير عن باقي الشركات الثمانية الأخرى يكاد يقارب ال30%من إجمالي ما تم تركيبه في كل الشركات.

وأكد مصدر بـ الشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه تم الانتهاء من وضع ضوابط صرف تعويضات المقاولين والمورّدين المتعاقدين مع الشركات التابعة لها، بسبب ارتفاع الأسعار العالمية بسبب الحرب "الروسية ـ الأوكرانية" وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وأضاف المصدر، لـ"الدستور"، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر طلبت من الشركات التابعة لها توحيد طريقة تطبيق معادلة ضبط الأسعار، لتتم طبقا لمتوسط أسعار الشهر السابق للتوريد الفعلي بعد مد مدة التوريد طبعا للعقد.