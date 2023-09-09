السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

"كهرباء الوجه القبلى" تنتهى من أعمال صيانة حوض التبخير المُنهار

أرشيفية
أرشيفية

انتهت شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء التابع لها محطة كهرباء غرب المركبة بأسيوط، من أعمال الصيانة لحوض التبخير بعد تعرضه لانهيار جزئي ودخوله مرة أخرى للعمل في المحطة.

وقال مصدر في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن المحطة عادت مرة أخرى للعمل بكامل طاقتها، حيث تنتج المحطة حاليًا من 800 لـ850 ميجاوات.

وأوضح أن العمل في المحطة لم يتوقف، حيث تم الانتقال لأحد أحواض التبخير الأخرى، لافتًا إلى أن المحطة تمتلك 16 حوض تبخير أو ما يطلق عليها «بحيرات تبخير».

كانت أعمال الصيانة بدأت آخر أغسطس الماضي بمعرفة الشركة المنفذة للمحطة، وتم التعاقد مع استشاري مدني بكلية هندسة جامعة أسيوط.

وسبق وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه يتابع حادث انهيار جزئي لأحد أحواض مياه التبريد الخاصة بمحطة كهرباء غرب المركبة بجحدم، مساء اليوم، مما أدى إلى تسرب المياه إلى بعض الأراضى الصحراوية المجاورة للمحطة بعيدًا عن الكتلة السكنية.


وأشار اللواء عصام سعد إلى تواجد كافة الأجهزة التنفيذية وتواجد قوات الحماية المدنية ومعدات الحملة الميكانيكية  لمركز منفلوط بموقع الحادث، ولا يوجد أى خسائر فى الأرواح.

 

وأكد جاهزية جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع شركات الكهرباء والمياه والبترول والغاز الطبيعى والتضامن الاجتماعى لمواجهة تداعيات الأزمة والتعامل الفورى معها، واتخاذ التدابير البديلة.

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"كهرباء الوجه القبلى" تنتهى من أعمال صيانة حوض التبخير المُنهار

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