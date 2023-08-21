"الكهرباء" تكشف تفاصيل انهيار جزئى بحوض تبريد محطة غرب أسيوط

كشف المهندس محمد مختار، رئيس شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، تفاصيل الانهيار الجزئي بحوض تبريد محطة غرب أسيوط، قائلاً: "إنه حدث انهيار جزئي بأحد أحواض تبريد المياه بجوار سور محطة كهرباء غرب أسيوط".

وأضاف محمد مختار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر فضائية صدى البلد، أنه يوجد 200 ألف متر مكعب مياه مخزنة في محطة كهرباء غرب أسيوط، لافتاً إلى أن النيابة العامة شكلت 3 لجان لمعاينة موقع الانهيار.

وأكد أنه لا يوجد أي عطل في إنتاج الكهرباء جراء هذا الانهيار، لافتاً إلى أنه سيتم مناقشة اقتراح بناء سور حول المقابر المتضررة من جراء هذا الانهيار الجزئي بأحد أحواض تبريد المياه بجوار سور محطة كهرباء غرب أسيوط.

وأشار إلى أن منازل المواطنين بالقرى لم تتضرر من هذا الانهيار الجزئي، لافتاً إلى أن هناك مقترحا لتخصيص 100 فدان أشجار وزراعتها بمياه أحواض التبريد، كما أن هناك مقترحا لإعادة استخدام مياه أحواض التبريد بمحطة كهرباء غرب أسيوط لتصبح صالحة الاستخدام.