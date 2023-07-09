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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار شرائح الكهرباء المنزلي وخطوات الاستعلام عن فاتورة شهر يوليو

شرائح الكهرباء المنزلي
شرائح الكهرباء المنزلي

يزداد البحث عن أسعار شرائح الكهرباء المنزلي مع إعلان تطبيقها من بداية يوليو الجاري لمعرفة الأسعار الجديدة مع الاستعلام عن فواتير الكهرباء للشهر الجديد.

أسعار شرائح الكهرباء المنزلي

في التقرير التالي يوضح “الدستور” أسعار شرائح الكهرباء المنزلي وفق ما أعلنته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. 

تصبح أسعار شرائح الجديدة المطبقة من 1 يوليو كالتالي:

الشريحة الأولى  من صفر إلى 50 كيلو وات سعرها 58 قرشًا بدلا من 48 قرشًا.

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات يكون سعرها 68 قرشًا بدلا من  58 قرشًا.

الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات يكون سعرها 83 قرشًا بدلا من 77 قرشًا.

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات يكون سعرها 111 قرشًا بدلا من 106 قروش. 

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات يكون سعرها 131 قرشًا بدلا من 128 قرشًا.

الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات سعرها كما حاليًّا 140 قرشًا.

الشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000 كيلو وات  (145 قرشا) وأصحاب تلك الشريحة أيضا لا يحصلون على دعم ولا يخضعون لنظام التشريح

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الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 

يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يوليو من رابط وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الموجود هنا.

والذي يوفر روابط للشركات الموزعة للكهرباء وهي 

شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء

شركة القناة لتوزيع الكهرباء

شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء

شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء

شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

يتم اختيار الشركة الموزعة للكهرباء في محافظتك ثم اتباع خطوات الاستعلام كما توضحه 

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء على سبيل المثال 

تفتح صفحة جديدة 

ثم اختيار الاستعلام عن الفواتير 

كتابة رقم المشترك الموجود أعلى وصل الكهرباء 

الضغط على كلمة استعلام.

فى حالة وجود اعطال تابعة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء يمكن الاتصال على الرقم 121، و يمكن الاتصال بجميع الورديات والصيانات التابعة للشركة فى جميع الفروع.

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