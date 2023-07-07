تسعى وزارة الكهرباء إلى تقديم العديد من الخدمات المتميزة للمواطنين، حيث توفر طرقاً مختلفة للاستعلام عن فاتورة الكهرباء، سواءً عبر رقم العداد أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها.

ويرصد "الدستور" لمتابعيه معرفة كل ما يخص الاستعلام عن فاتورة الكهرباء ضمن خدمة مستمرة تقدمها للقراء في مختلف المجالات.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد

- الدخول على الموقع الإلكتروني لـ وزارة الكهرباء من خلال هذا الرابط.

- اختيار قسم الخدمات.

- اضغط على الاستعلام عن فواتير الكهرباء.

- حدد شركة الكهرباء التابع لها عنوان السكن.

- إدخال بيانات الاسم ورقم العداد المكون من 10 أرقام الخاص بفاتورة الكهرباء.

- اختيار كلمة استعلام عن فاتورة الكهرباء.

موقع الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يوليو 2023

ووفقا لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، يمكن للمواطنين الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يوليو 2023 أونلاين، من خلال زيارة موقع الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يوليو 2023، واتباع الخطوات التالية:

أولا- الدخول إلى موقع الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يوليو 2023، على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الكهرباء عبر هذا الرابط.

ثانيا- اختيار المنصة الموحدة الخدمات.

ثالثا- اختيار أيقونة الاستعلام عن فواتير.

رابعا- الضغط على طلب جديد وسجل الدخول.

ترشيد استهلاك الكهرباء



مع دخول فصل الصيف، يزداد استخدام أجهزة التكييفمما يؤدي إلى ارتفاع قيمة فواتير استهلاك الكهرباء.

ولذلك، يسعى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إلى تقديم الإرشادات والنصائح التي تساعد في ترشيد استهلاك الكهرباء خلال استخدام التكييف.

وقد نشر الجهاز خطوات لصيانة التكييف وتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء، وتشمل تغيير أو تنظيف فلاتر التكييف ومعاينة الوحدة الخارجية وتنظيفها من الأتربة والحطام والعشب الصغير، وفحص مجاري الهواء وخطوط التبريد.