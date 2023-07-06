تساءل العديد من المواطنين عن كيفية الدخول على رابط تسجيل عداد الغاز المنزلي لشركة ناتجاس 2023، وذلك لمعرفة حجم الاستهلاك الفعلي للغاز الطبيعي بالوحدة السكنية أو بالمنشأة التجارية أو الصناعي.

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة ناتجاس 2023

ويتسأل المواطنين أيضًا، فى بعض المناطق الخاصة بشركة ناتجاس على مستوى الجمهورية، وهى المناطق التابعة للشركة صاحبة حق الامتياز فى توصيل وتحصيل رسوم الغاز الطبيعي ومن أهم المناطق التابعة لشركة ناتجاس هى: « القباري، العجمي، محرم بك، برج العرب بالإسكندرية، المقطم، الهضبة العليا ، الهضبة الوسطى، الحرفيين، السلام، مدينة 6 أكتوبر، مدينة الشيخ زايد، كفر الدوار، أبو المطامير، شبرا خيت، إيتاي البارود، وادى النطرون، الدلنجات، المحمودية، دمنهور، أبو حمص، رشيد، الرحمانية، حوش عيسى، إدكو، كوم حمادة، النوبارية».

وينشر «الدستور» كيفية التسجيل والدخول على رابط قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة ناتجاس 2023:

أولاً: لتسجيل الدخول على الرابط الخاص بالشركة صاحبة حق الامتياز لمناطق التوصيل والتحصيل ناتجاس (اضغط هنا)

ثانياً: اتبع التعليمات الموجودة على شاشة الموقع وهى ادخال بيانات العميل وعداد الغاز كما موضح بالمربات الفارغة، رقم الشقة ورقم العقار ، ورقم البلوك، ورقم القطاع، والمنطقة والمحافظة، وكل هذه البيانات ستجدها على شاشة عداد الغاز، أو فى فاتورة الاستهلاك السابقة، ثم ادخل قراءة العداد لحجم الاستهلاك.

تعتبر شركة ناتاجاس لتوصيل الغاز الطبيعي واحدة من الشركات الرائدة في مجال توريد وتوصيل الغاز الطبيعي في العديد من البلدان حول العالم. تأسست الشركة في عام 1985 ومقرها الرئيسي في فرنسا، وقد وسعت نشاطاتها لتشمل العديد من البلدان بما في ذلك مصر.

تهدف شركة ناتاجاس إلى توفير حلول الطاقة المستدامة والنظيفة من خلال توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل والمباني التجارية والصناعية.

وتعمل “ناتاجاس” في مجال توصيل الغاز الطبيعي وتشغيل الشبكات الضخمة لنقل الغاز، كما تعمل على تصميم وبناء البنية التحتية اللازمة لتوصيل الغاز الطبيعي، بدءًا من الأنابيب الرئيسية حتى الشبكات الفرعية التي تصل إلى المنازل والمباني. تضمن الشركة توافر الغاز الطبيعي بشكل موثوق وفعال، مما يدعم قطاعات الطاقة والصناعة والمجتمعات المحلية.

كما تعد تعد شركة ناتاجاس لتوصيل الغاز الطبيعي شريكًا استراتيجيًا للحكومات والشركات والمجتمعات المحلية في تحقيق أهداف الاستدامة وتطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة.